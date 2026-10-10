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US$500.000 para producir una serie: el INCAA abrió una nueva convocatoria

La convocatoria del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales seleccionará dos producciones de ficción y estará abierta hasta el 23 de octubre.

DIVISIÓN PALERMO. Una serie que recibió apoyo del INCAA antes del desfinanciamiento del organismo.
DIVISIÓN PALERMO. Una serie que recibió apoyo del INCAA antes del desfinanciamiento del organismo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El INCAA abrió una convocatoria en Argentina hasta el 23 de octubre que otorgará dos premios de US$ 500.000 para financiar la producción de series de ficción.
  • Los postulantes deben acreditar experiencia previa y presentar proyectos inéditos de al menos cuatro episodios bajo un sistema de evaluación de doble ciego.
  • La iniciativa busca reactivar la industria audiovisual nacional mediante financiamiento clave, impulsando el empleo local y la proyección en pantallas internacionales.
Resumen generado con IA

Si tenés una historia pensada para convertirse en serie, hay una nueva convocatoria para llevarla a producción. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) abrió el Concurso para Producción de Series de Ficción 2026, que entregará dos premios de US$ 500.000 cada uno.

La convocatoria está dirigida a productores de todo el país y contempla proyectos de ficción de al menos cuatro capítulos, con una duración mínima de 25 minutos por episodio. Las propuestas pueden ser originales, inéditas o estar basadas en una obra preexistente, siempre que se presenten antes del inicio del rodaje. 

Proyectarán tres filmes en los Espacios Incaa

Proyectarán tres filmes en los Espacios Incaa

Quiénes pueden participar

El concurso está abierto a personas mayores de 18 años o personas jurídicas. El productor que presente el proyecto debe ser argentino o extranjero con residencia permanente en el país y acreditar al menos una serie de ficción, documental o animación estrenada comercialmente en Argentina, una plataforma digital, un canal de televisión u otro medio comprobable. 

El proyecto debe contar, además, con los derechos del guion debidamente acreditados. La inscripción se realiza de manera online a través de INCAA en Línea. 

La convocatoria comenzó el 23 de septiembre a las 0 y permanecerá abierta hasta el 23 de octubre a las 14. 

Qué reciben los ganadores

El INCAA seleccionará dos proyectos. Cada uno recibirá un premio de US$ 500.000, que se pagará en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación correspondiente al día anterior al pago. El monto se entregará en dos etapas: un 80% al firmar el contrato y el 20% restante después de la aprobación técnica del producto terminado. 

Para definir los ganadores, el jurado tendrá en cuenta aspectos como la originalidad y creatividad, el guion, la propuesta estética, la factibilidad, el interés general, el potencial para generar trabajo y las posibilidades de alcanzar audiencias nacionales e internacionales. 

Dos filmes en Espacio Incaa

Dos filmes en Espacio Incaa

Los proyectos deberán presentarse bajo un sistema de doble ciego: la carpeta del proyecto no puede incluir información sobre el productor ni el director. Entre los materiales solicitados figuran un teaser de hasta 60 segundos, la sinopsis, los perfiles de personajes, los guiones completos, la propuesta estética, el presupuesto y el plan de producción y distribución. 

La convocatoria pone sobre la mesa una posibilidad concreta para quienes ya cuentan con experiencia en producción audiovisual: convertir un proyecto de ficción en una serie con respaldo económico para su realización. La fecha límite para presentar las propuestas es el 23 de octubre a las 14.

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