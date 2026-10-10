Encontrar dinero en un bolsillo viejo: por qué el cerebro lo celebra como si fuera un premio

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En la economía conductual el Premio Nobel en 2017, Richard Thaler, desarrolló el concepto de contabilidad mental, que se ajusta a una explicación de la reacción. Thaler teorizó que las personas asignan valores subjetivos al dinero según su origen o contexto. El dinero en la cuenta bancaria o cobrar el sueldo está etiquetado mentalmente para gastos, ahorros o deudas. Sin embargo, el billete olvidado en el short ya había sido "gastado" o "perdido" en el registro mental pasado unos meses. Al reaparecer, la mente lo procesa como un ingreso inesperado o un regalo, lo que activa la idea subjetiva de que es "dinero gratis".