Recordando a Antonio Di Benedetto

La acción se desarrolla en tres momentos. En el primero, situado en 1790, Zama todavía conserva una elevada imagen de sí mismo, pues se considera un hombre de posición, culto y merecedor de un destino superior. Sin embargo, su situación real contradice continuamente esa percepción, ya que carece de dinero, depende de autoridades que lo postergan y se encuentra atrapado en una sociedad colonial pequeña y asfixiante. El segundo momento transcurre en 1794, cuando han pasado cuatro años y el esperado traslado no se ha producido. La espera empieza a transformarse en degradación, pues Zama vive con mayores dificultades materiales, cambia de alojamiento y mantiene una relación con una mujer pobre, pero tampoco logra construir allí una nueva vida. Por último, el tercero se desarrolla en 1799, cuando Zama finalmente abandona la ciudad incorporándose a una expedición militar destinada a perseguir al bandido Vicuña Porto. Desgraciadamente, se descubre que en la expedición está el propio bandido disfrazado y la partida cae en una emboscada violentísima, siendo Zama capturado y mutilado