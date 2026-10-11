El conflicto como campo de juego

Fuego en Sol Naciente contribuye a la fértil construcción del mundo literario de Susana Noé, junto con Develado mundo, Sala de espera, Frater Dixit y otros poemarios. La observación parece convertirse en una herramienta basal de su obra, junto con la capacidad de situarse en el lugar del otro y jugar con los resultados. Así, el lector puede vislumbrar, a través de ese trazo, algo de la identidad de la autora. Susana Noé es licenciada en Trabajo Social, fue la primera coordinadora del Observatorio de la Mujer y dedicó su vida al campo de los derechos humanos, el trabajo social y la investigación.