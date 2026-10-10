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Quiénes son los invitados de Juana Viale y Andy Kusnetzoff para este sábado

"La Noche de Mirtha" y "PH Podemos Hablar" vuelven a competir con figuras del espectáculo, el deporte y el periodismo.

TV ARGENTINA. Juana y Andy volverán a enfrentarse este sábado.
TV ARGENTINA. Juana y Andy volverán a enfrentarse este sábado.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Juana Viale y Andy Kusnetzoff competirán este sábado en la televisión argentina por el rating nocturno con renovadas listas de invitados en sus respectivos ciclos.
  • Viale reemplaza a Mirtha Legrand tras su internación y recibirá a cuatro figuras, mientras Kusnetzoff contará con cinco invitados del espectáculo, el deporte y los medios.
  • El cruce medirá la preferencia del público en el prime time del fin de semana, en una disputa clave entre canales que definirá el liderazgo de audiencia de la temporada.
Resumen generado con IA

Juana Viale y Andy Kusnetzoff volverán a enfrentarse este sábado para conquistar a la audiencia. Desde las 21.30, "La Noche de Mirtha" presentará una mesa con cuatro invitados de perfiles diferentes, mientras que "PH Podemos Hablar" reunirá a cinco figuras del espectáculo, el deporte y el periodismo.

Viale, que continúa reemplazando a su abuela Mirtha Legrand, quien se recupera en su casa después de permanecer 18 días internada por una neumonía bacteriana, contará con la presencia de Florencia Raggi, quien llega después de una semana de exposición mediática. Otro de los invitados será el actor Carlos Santamaría, quien suma un nuevo proyecto a su trayectoria en cine y televisión. Su próxima película, Lo dejamos acá, llegará a las salas el 16 de octubre.

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La mesa también tendrá al periodista deportivo Martín Souto, histórico referente de TyC Sports. El grupo se completará con Victorio D’Alessandro, de 42 años, conocido por su participación en Casi Ángeles y por su trabajo reciente en En el barro, de Netflix.

Andy Kusnetzoff recibirá a cinco invitados en PH Podemos Hablar

Por su parte, Andy estará al frente de una nueva emisión de PH Podemos Hablar, con cinco invitados de trayectorias muy distintas.

Uno de ellos será el tenista Federico Coria, hermano del “Mago” Coria, quien atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera. Después de una larga inactividad por lesiones en el codo, el pectoral y el abdomen, volvió a competir en septiembre, en el Challenger de Buenos Aires, donde cayó en octavos de final.

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También participará Vicky Xipolitakis, modelo que forma parte de Ariel en su Salsa, por Telefe, y que atraviesa un conflicto judicial con el padre de su hijo Salvador.

El periodista Luis Novaresio, conductor de A24, llegará al programa después de semanas de alta exposición pública. Recibió ataques del presidente Javier Milei en redes sociales y acaba de publicar su segunda novela, La vida que importa.

Otro de los invitados será Homero Pettinato, conductor de Soñé que volaba*, en Olga.  La lista se completará con la actriz Juana Repetto, hija de Nicolás Repetto, quien regresó a los escenarios después de varios meses de ausencia.

Temas Mirtha LegrandJuana VialeAndy Kusnetzoff
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