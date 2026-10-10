Quiénes son los invitados de Juana Viale y Andy Kusnetzoff para este sábado

Viale, que continúa reemplazando a su abuela Mirtha Legrand, quien se recupera en su casa después de permanecer 18 días internada por una neumonía bacteriana, contará con la presencia de Florencia Raggi, quien llega después de una semana de exposición mediática. Otro de los invitados será el actor Carlos Santamaría, quien suma un nuevo proyecto a su trayectoria en cine y televisión. Su próxima película, Lo dejamos acá, llegará a las salas el 16 de octubre.