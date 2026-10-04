"Tiene su carácter": Juana Viale contó cómo sigue la salud de Mirtha Legrand

Resumen para apurados
- Juana Viale informó el sábado en televisión que Mirtha Legrand mejora de su afección respiratoria en una sala común del sanatorio Mater Dei tras 16 días internada.
- La conductora cursa una neumopatía tratada por un equipo multidisciplinario con kinesiología y nutrición, tras haber dejado la sala de terapia intensiva.
- El sanatorio emitirá un nuevo parte médico este lunes, mientras el entorno profesional prepara a la diva para otorgarle el alta y concretar su regreso a casa.
Además de los partes médicos que hace públicos durante la semana la clínica Mater Dei, donde se encuentra internada Mirtha Legrand, el público espera las novedades transmitidas por su familia. Por eso, en el programa de este fin de semana, Juana Viale comentó cómo sigue la salud de la diva de los almuerzos, internada a sus 99 años por un problema respiratorio.
La “Chiqui” fue internada dos veces consecutivas, con una estadía más prolongada esta última vez. Este domingo 4 de octubre se cumplen 16 días desde que fue ingresada al sanatorio Mater Dei por una neumopatía. La clínica entrega informes espaciados, pero Viale, en su reemplazo en la conducción, brindó más detalles sobre la evolución de su abuela.
Cómo se encuentra Mirtha Legrand
Este sábado por la noche, Viale estuvo a cargo de la “mesaza”. Sus invitados fueron el periodista Luis Novaresio, el economista Carlos Melconian, la comunicadora Barbie Simons y la periodista de política exterior, Natasha Niebieskikwiat. La referencia ineludible de la noche fue sobre la salud de su abuela.
En un momento, Viale se quejó entre bromas de que le hicieran repetir la clásica frase de Legrand “es de mi confianza” cuando hablaba de los anunciantes. “Mi programa es mi programa, el programa de la abuela es el programa de la abuela, pero bueno”, señaló. Enseguida Barbie Simons aprovechó para preguntar cómo seguía la conductora nonagenaria.
Viale aseguró que la “Chiqui” mejora día a día y que ya no está en terapia intensiva ni intermedia, sino que pasa sus días en un cuarto común. Respecto a su estado de ánimo, aclaró que “tiene sus días y su carácter”. “Le mandamos un besito muy grande, que nos está mirando y después me viene la bajada de línea”, dijo por último, aunque declaró que todas las críticas terminaban siendo cosas buenas.
Qué dice el último parte médico de Mirtha Legrand
El último parte médico difundido por Mater Dei se dio a conocer el viernes 2 antes del mediodía. En el documento oficial ya se había informado que la “Chiqui” permanecía en un cuarto común, bajo controles de distintas especialidades. “La Sra. Mirtha Legrand se encuentra en proceso de recuperación para poder volver a su casa”, expresaron en el comunicado.
Además de los médicos generalistas, Legrand tiene sesiones toda la semana con un kinesiólogo, un nutricionista y clínicos en habitación común. Aunque no se dio una fecha específica de alta médica, ya se dejó entrever que la salida de la internación puede estar próxima.
“Agradecemos especialmente el trato y respeto dispensado a la Sra. y su familia”, destacaron desde Mater Dei en el parte firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico de la institución. El próximo informe se publicará este lunes 5 de octubre.