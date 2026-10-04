"Tiene su carácter": Juana Viale contó cómo sigue la salud de Mirtha Legrand

Viale aseguró que la “Chiqui” mejora día a día y que ya no está en terapia intensiva ni intermedia, sino que pasa sus días en un cuarto común. Respecto a su estado de ánimo, aclaró que “tiene sus días y su carácter”. “Le mandamos un besito muy grande, que nos está mirando y después me viene la bajada de línea”, dijo por último, aunque declaró que todas las críticas terminaban siendo cosas buenas.