Mirtha Legrand recibió el alta médica después de 18 días de internación

Resumen para apurados
- Mirtha Legrand recibió el alta médica este martes tras permanecer 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires debido a un cuadro de neumopatía.
- La conductora había ingresado el 18 de septiembre tras sufrir bronquitis y evolucionó favorablemente con kinesiología, mientras Juana Viale la reemplazó en su programa.
- La salida hospitalaria de la diva lleva tranquilidad al espectáculo y abre la expectativa sobre su eventual retorno a la televisión una vez finalizada su rehabilitación.
Mirtha Legrand recibió el alta médica después de permanecer 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei por una neumopatía. Según confirmó a TN Héctor Vidal Rivas, asesor y amigo de la conductora, La Chiqui dejó la clínica este martes a las 17.
La conductora había ingresado al sanatorio el viernes 18 de septiembre, luego de presentar un malestar que generó preocupación. A principios del mes pasado ya había permanecido una semana hospitalizada debido a un cuadro de bronquitis y, días después, volvió a quedar internada para continuar bajo control médico.
Este lunes se había conocido el último parte médico sobre su evolución. “Continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica”, señalaba el informe.
Qué es una neumopatía
El término neumopatía se utiliza en medicina para hacer referencia a las enfermedades que afectan a los pulmones. Por ese motivo, no identifica una patología específica ni significa necesariamente que una persona tenga neumonía.
La Real Academia Española la define como “una enfermedad de los pulmones”. A su vez, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos señala entre las enfermedades pulmonares al asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la fibrosis pulmonar y la neumonía, entre otras afecciones.
Las causas pueden ser diversas. Algunas neumopatías pueden estar relacionadas con infecciones, mientras que otras pueden aparecer por el tabaquismo, la inhalación de determinadas sustancias o la exposición constante a distintos contaminantes ambientales.
Al tratarse de un término que abarca diferentes enfermedades, los síntomas dependen del problema pulmonar que presente cada paciente. Entre las manifestaciones más frecuentes de los cuadros respiratorios se encuentran la tos, la dificultad para respirar, la respiración acelerada y el cansancio.
Qué dijo Juana Viale sobre la salud de su abuela
Durante los días en los que Mirtha Legrand permaneció internada en el Sanatorio Mater Dei, su nieta Juana Viale se hizo cargo de la conducción de su programa.
Al comenzar la emisión del sábado, la conductora le dedicó un mensaje especial a su abuela. “No me voy a ir a sentar sin antes mandarle un beso a mi abuelita, que nos está mirando por la tele en la clínica”, expresó.
Más tarde, cuando Barbie Simmons, una de las invitadas, le preguntó por la salud de Mirtha, Juana respondió: “Está bien, mejorando momento a momento, día a día. Ya está en un cuarto común”.
Tras 18 días de internación, Mirtha recibió finalmente el alta médica y continuará con su recuperación fuera del sanatorio.