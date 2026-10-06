EspectáculosFamosos

Mirtha Legrand recibió el alta médica después de 18 días de internación

La conductora dejó el Sanatorio Mater Dei este martes por la tarde, luego de permanecer hospitalizada por una neumopatía.

MIRTHA LEGRAND. La conductora recibió el alta médica.
MIRTHA LEGRAND. La conductora recibió el alta médica.
Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • Mirtha Legrand recibió el alta médica este martes tras permanecer 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires debido a un cuadro de neumopatía.
  • La conductora había ingresado el 18 de septiembre tras sufrir bronquitis y evolucionó favorablemente con kinesiología, mientras Juana Viale la reemplazó en su programa.
  • La salida hospitalaria de la diva lleva tranquilidad al espectáculo y abre la expectativa sobre su eventual retorno a la televisión una vez finalizada su rehabilitación.
Resumen generado con IA

Mirtha Legrand recibió el alta médica después de permanecer 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei por una neumopatía. Según confirmó a TN Héctor Vidal Rivas, asesor y amigo de la conductora, La Chiqui dejó la clínica este martes a las 17.

La conductora había ingresado al sanatorio el viernes 18 de septiembre, luego de presentar un malestar que generó preocupación. A principios del mes pasado ya había permanecido una semana hospitalizada debido a un cuadro de bronquitis y, días después, volvió a quedar internada para continuar bajo control médico.

Este lunes se había conocido el último parte médico sobre su evolución. “Continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica”, señalaba el informe.

Qué es una neumopatía

El término neumopatía se utiliza en medicina para hacer referencia a las enfermedades que afectan a los pulmones. Por ese motivo, no identifica una patología específica ni significa necesariamente que una persona tenga neumonía.

La Real Academia Española la define como “una enfermedad de los pulmones”. A su vez, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos señala entre las enfermedades pulmonares al asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la fibrosis pulmonar y la neumonía, entre otras afecciones.

Las causas pueden ser diversas. Algunas neumopatías pueden estar relacionadas con infecciones, mientras que otras pueden aparecer por el tabaquismo, la inhalación de determinadas sustancias o la exposición constante a distintos contaminantes ambientales.

Al tratarse de un término que abarca diferentes enfermedades, los síntomas dependen del problema pulmonar que presente cada paciente. Entre las manifestaciones más frecuentes de los cuadros respiratorios se encuentran la tos, la dificultad para respirar, la respiración acelerada y el cansancio.

Qué dijo Juana Viale sobre la salud de su abuela

Durante los días en los que Mirtha Legrand permaneció internada en el Sanatorio Mater Dei, su nieta Juana Viale se hizo cargo de la conducción de su programa.

Al comenzar la emisión del sábado, la conductora le dedicó un mensaje especial a su abuela. “No me voy a ir a sentar sin antes mandarle un beso a mi abuelita, que nos está mirando por la tele en la clínica”, expresó.

Más tarde, cuando Barbie Simmons, una de las invitadas, le preguntó por la salud de Mirtha, Juana respondió: “Está bien, mejorando momento a momento, día a día. Ya está en un cuarto común”.

Tras 18 días de internación, Mirtha recibió finalmente el alta médica y continuará con su recuperación fuera del sanatorio.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña
1

Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán
2

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección
3

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección

Qué artistas cantarán y qué sorpresa guarda la AFA: todo lo que pasará en la despedida de Lionel Messi
4

Qué artistas cantarán y qué sorpresa guarda la AFA: todo lo que pasará en la despedida de Lionel Messi

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?
5

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

Ranking notas premium
El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán
1

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos
2

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?
3

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027
4

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027

Mercado de la Ciudad: el municipio abre la licitación para el alquiler de locales
5

Mercado de la Ciudad: el municipio abre la licitación para el alquiler de locales

Más Noticias
Quiénes son y a qué se dedican los tres hermanos de Lionel Messi

Quiénes son y a qué se dedican los tres hermanos de Lionel Messi

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

El increíble parecido de Sofi Martínez con su mamá: quién es Fernanda Mateos y a qué se dedica

El increíble parecido de Sofi Martínez con su mamá: quién es Fernanda Mateos y a qué se dedica

Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña

Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña

Horóscopo chino: los signos del horóscopo chino que recibirán un impulso clave en octubre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos del horóscopo chino que recibirán un impulso clave en octubre, según Ludovica Squirru

Qué artistas cantarán y qué sorpresa guarda la AFA: todo lo que pasará en la despedida de Lionel Messi

Qué artistas cantarán y qué sorpresa guarda la AFA: todo lo que pasará en la despedida de Lionel Messi

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

Comentarios