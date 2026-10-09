Chahla acelera el debate sobre la baja de impuestos en San Miguel de Tucumán

La intendenta Rossana Chahla citó en su despacho al presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, para presentarle dos proyectos que demanda que sean tratados en el recinto. Uno de ellos es el que propone la eliminación de 59 tasas municipales para agilizar trámites y reducir la burocracia administrativa. En la oposición plantean que, aunque es positiva, la iniciativa resulta insuficiente para la “transformación” que necesita el municipio.
La jefa municipal impulsa una propuesta que dispone la derogación de conceptos incluidos en la Ordenanza Tarifaria N° 5.487/25 y en el Código Tributario Municipal N° 4.536/13. Se trata de impuestos de valores mínimos que suponen cobros por certificaciones, solicitudes administrativas, habilitaciones, registros y otros trámites. El planteo es que, más que contribuir a la recaudación municipal, los ítems generan costos operativos que enmarañan los trámites que realizan los contribuyentes a diario.
Tras el encuentro con Juri, Chahla posteó un par de imágenes en redes sociales. “El diálogo entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante nos permite trabajar sobre los temas que importan y seguir buscando soluciones concretas para los vecinos de San Miguel de Tucumán”, aseveró.
La intendenta defendió que la propuesta sobre la eliminación de conceptos tributarios busca “aliviar los gastos de vecinos, comerciantes y emprendedores, simplificar los trámites y facilitar la actividad de quienes producen e invierten en nuestra ciudad”.
Asimismo, Chahla abordó con Juri otros dos temas.
El primero es un proyecto que promueve la creación del Centro Integral Municipal de la Tartamudez, un servicio especializado para el abordaje integral del trastorno y otras alteraciones de la fluidez del habla.
El otro, en tanto, tiene que ver con los operativos municipales que las autoridades realizan en los barrios. “Llegando a ellos con distintas áreas y servicios para escuchar a los vecinos, detectar los problemas y dar respuestas concretas cerca de sus casas”, enunció la jefa municipal, recientemente lanzada como candidata del peronismo para la reelección.
“Primer pequeño paso”
En declaraciones recientes, la intendenta manifestó que confía en que el proyecto se aprobará por unanimidad en el recinto, y pidió celeridad en su tratamiento. “Creo que nadie puede estar en contra de esta medida. Es muy necesaria en los momentos que está atravesando la gente; es una ayuda y facilidad para ellos”, planteó.
Y, al menos, los concejales consultados por este medio no se mostraron en contra de la propuesta municipal.
El presidente del bloque de Fuerza Republicana, Alfredo Terán de Zavalía, analizó que la eliminación de 59 impuestos municipales es un “primer pequeño paso”, aunque pidió endurecer el criterio. “Si bien toda baja en las tasas es positiva, entendemos que esto es absolutamente insuficiente”, indicó.
El edil apuntó que el planteo del proyecto “no es más que un titular” porque “no atiende la cuestión profunda de lo que hace a la reforma que necesita la Municipalidad” en lo impositivo. Y consideró que la iniciativa discrepa con un proyecto anterior presentado por el Ejecutivo, aprobado en diciembre del año pasado. En él, se actualizó un 10% el valor del Urbano (unidad de medida para tasas, contribuciones y tributos), que quedó fijado en $23. El bussismo (completado con el concejal Ramiro Ortega) y los radicales José María Canelada y Gustavo Cobos votaron en contra.
Estos últimos también opinaron sobre el proyecto de Chahla. Canelada analizó como positiva la eliminación de tasas “que no tienen razón de ser” y trajo a la discusión dos proyectos propios que van en ese sentido. Y coincidió con Terán de Zavalía en la necesidad de avanzar sobre una reforma más amplia.
“En nuestro proyecto, además de eliminar las contribuciones sobre agua, cloacas y gas, proponemos que el alumbrado público deje de cobrarse en la boleta de EDET. Si el municipio presta un servicio, debe explicar cuánto cuesta y establecer un criterio razonable para determinar cuánto paga cada vecino. La energía que uno consume dentro de su casa nada tiene que ver con la luz de la calle”, planteó el presidente del bloque radical, y agregó una reforma más: la de contemplar una “Ventanilla Única Digital” para que los vecinos puedan seguir el estado de sus expedientes.
En tanto, Cobos analizó que la propuesta de la intendenta abre una discusión interesante en la que encuentran puntos de acuerdo. “Venimos planteando desde hace tiempo que hay tasas municipales que no tienen justificación. No tiene sentido que la Municipalidad le cobre a un vecino por enviarle una intimación, por informarle cuánto debe o por entregarle un certificado con datos que el propio Estado ya tiene. Por eso presentamos junto a Canelada un proyecto para eliminar muchos de esos cobros. Y creemos que hay que ir más allá: las facturas de los servicios públicos no deberían utilizarse para cobrar tributos municipales”, sostuvo.