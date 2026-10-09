Chahla acelera el debate sobre la baja de impuestos en San Miguel de Tucumán

En tanto, Cobos analizó que la propuesta de la intendenta abre una discusión interesante en la que encuentran puntos de acuerdo. “Venimos planteando desde hace tiempo que hay tasas municipales que no tienen justificación. No tiene sentido que la Municipalidad le cobre a un vecino por enviarle una intimación, por informarle cuánto debe o por entregarle un certificado con datos que el propio Estado ya tiene. Por eso presentamos junto a Canelada un proyecto para eliminar muchos de esos cobros. Y creemos que hay que ir más allá: las facturas de los servicios públicos no deberían utilizarse para cobrar tributos municipales”, sostuvo.