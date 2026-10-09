Fin de semana largo: una familia necesita más de $ 1 millón promedio para pagar transporte y alojamiento

El dato central revela una pérdida concreta en el poder de compra: hoy una familia debe destinar el 53% de un ingreso mensual medio para costear la escapada, frente al 51% que requería en octubre de 2025. En términos reales, el poder adquisitivo del turismo doméstico se redujo un 4,2% interanual, debido a que las subas en las tarifas hoteleras y de transporte superaron la recomposición de los salarios.