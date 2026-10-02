EspectáculosGuía para salir

Qué hacer este fin de semana en Tucumán: 12 planes para salir desde el viernes

Desde recitales y freestyle hasta cultura japonesa, gastronomía y actividades en la naturaleza. Una selección de propuestas para aprovechar el viernes, sábado y domingo en distintos puntos de la provincia.

DILLOM. Llega al Palacio de los Deportes desde las 21.
DILLOM. Llega al Palacio de los Deportes desde las 21. / INSTAGRAM
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán ofrece una nutrida agenda cultural y recreativa del 2 al 4 de octubre con recitales, festivales y gastronomía en diversos puntos de la provincia para abrir el mes.
  • El cronograma incluye shows de Dillom y Karina, el Torneo de Asado a la Estaca en Tafí del Valle y actividades gratuitas enmarcadas en el cierre del Septiembre Musical.
  • La variada cartelera busca reactivar el turismo interno y dinamizar la economía local mediante espectáculos masivos, ferias de emprendedores y propuestas al aire libre.
Resumen generado con IA

Octubre arranca con una agenda bastante difícil de resumir en un solo plan. Qué hacer en Tucumán este fin de semana tiene respuestas para casi todos los gustos: se puede escuchar música en vivo, ver freestyle, recorrer Ibatín, acercarse a la cultura japonesa, escaparse a Tafí del Valle o terminar el domingo entre teatro y naturaleza.

La programación se extiende desde este viernes 2 hasta el domingo 4 de octubre y combina propuestas gratuitas con espectáculos pagos. Estas son algunas de las opciones para organizar el fin de semana.

Viernes 2: freestyle, música y danza

Una alternativa para salir de la capital es aprovechar el Septiembre Musical en Ibatín. Desde las 14, el Museo Arqueológico a Cielo Abierto, en León Rougés, recibirá a Daniela Álvarez, Juanjo Costilla y academias de danzas folklóricas.  El encuentro será en el Museo Arqueológico a Cielo Abierto de Ibatín, en el Sitio Histórico de Ibatín, León Rougés, en Monteros y el acceso es libre y gratuito.

Para un público más joven, a las 19 será el turno de Tucumán Freestyle en el Centro Cultural Juan B. Terán. Habrá 24 participantes en batallas de improvisación, DJ, host y la participación del artista urbano Jota Fly. También será gratis. El centro cultural está ubicado en Marco Avellaneda 254, y la entrada será libre y gratuita.

ACTIVIDAD. Las batallas de freestyle tendrán su espacio este viernes en el Centro Cultural Juan B. Terán ACTIVIDAD. Las batallas de freestyle tendrán su espacio este viernes en el Centro Cultural Juan B. Terán / MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN

La noche ofrece además danza contemporánea: a las 21, el Teatro Orestes Caviglia, ubicado en San Martín 251, estrenará “Las Primaveras”, una producción de la Escuela Taller de Danza inspirada en La consagración de la primavera. Las entradas generales cuestan $10.000 y se anunció una promoción anticipada 2x1. Las entradas generales cuestan $10.000 y cuentan con promoción anticipada 2x1; pueden conseguirse en la boletería del teatro y de manera online.

Y para quienes prefieran recital, Dillom llega al Palacio de los Deportes con la gira de La nueva violencia. El show está anunciado para las 21 y se suma como una de las opciones con perfil claramente juvenil de la jornada. La segunda tanda de entradas anticipadas fue publicada a $60.000 más gastos de servicio, con venta online a través de Passeshow y un punto de venta físico en La Rockería, Buenos Aires 39.

Sábado 3: desde Tafí del Valle hasta una noche electrónica

El sábado permite directamente armar una escapada. De 8 a 20, el Complejo Democracia de Tafí del Valle será sede del tercer Torneo Nacional e Internacional de Asado a la Estaca, con representantes de 10 países y 16 provincias. Además de la competencia habrá artesanos, espectáculos y ballet folklórico. La entrada es libre y gratuita. La actividad será en el Complejo Democracia, Tafí del Valle, y el acceso está confirmado como libre y gratuito.

EN TAFÍ DEL VALLE. Este sábado hay una nueva edición del Torneo Nacional e Internacional de Asado a la Estaca. EN TAFÍ DEL VALLE. Este sábado hay una nueva edición del Torneo Nacional e Internacional de Asado a la Estaca. / TUCUMÁN TURISMO

Más cerca de la capital, Yerba Buena celebrará el sexto Encuentro con la Cultura Japonesa. Será de 12 a 18 en la Casa de la Cultura, con gastronomía típica, artesanías, espectáculos y distintas expresiones de la cultura nipona. También tendrá entrada gratuita. La Casa de la Cultura está ubicada en Las Higueritas 1850 y la entrada será libre y gratuita.

Desde las 16, el Hipódromo concentrará uno de los encuentros masivos del fin de semana: la Gran Fiesta de la Ciudad, con Karina, Rodrigo Tapari, Rock & Lobos, Tawa, La Wai Fai, Adriana Tula, Solana Ávila y otros artistas. Las entradas generales cuestan $10.000 y alrededor del predio habrá propuestas gastronómicas y de emprendedores. La entrada general cuesta $10.000 y se vende a través del portal oficial de entradas de la Municipalidad.

GRAN FIESTA DE LA CIUDAD. El Hipódromo tendrá música en vivo, gastronomía, artesanos y emprendedores GRAN FIESTA DE LA CIUDAD. El Hipódromo tendrá música en vivo, gastronomía, artesanos y emprendedores / CAPTURA DE PANTALLA

Para cerrar el día hay dos opciones bien diferentes. A las 22 comenzará La Peña de Orellana Lucca en Club Floresta, con Demi Carabajal, Marcelo Toledo, Sofi Salomón, Fidelio y otros artistas. Las entradas están disponibles online y un punto de venta físico en La Rockería, Buenos Aires 39.

Para quienes buscan electrónica, desde las 23 Nicolás Taboada estará en La Boite, en San Martín 1161. Las entradas se comercializaron de manera online; el sitio oficial del artista actualmente marca la fecha de Tucumán como sold out, por lo que conviene verificar disponibilidad antes de ir.

Domingo 4: naturaleza, teatro y música

El domingo también ofrece una salida fuera de San Miguel. A las 15 parte desde la Hostería Atahualpa Yupanqui, en Tafí Viejo, la segunda Gran Travesía al Viaducto, con recorridos de 3, 10 y 24 kilómetros. La propuesta combina trail, senderos y paisaje, aunque requiere inscripción previa. La largada será desde la Hostería Atahualpa Yupanqui, Paysandú 2400 y para participar es necesario realizar una inscripción previa a través de CronoBot Timing; la organización informó que esta incluye seguro, medalla finisher, remera e hidratación.

A partir de las 18, el Septiembre Musical tendrá otra jornada que incluye música de cámara en el Teatro San Martín, ballet y una peña folklórica, con actividades que se extenderán hasta la noche. Una de las propuestas confirmadas comenzará a las 18, con el cierre del Ciclo de Cámara. La actividad tiene entrada libre y gratuita.

Y para cerrar el fin de semana con teatro, a las 20 vuelve “Los Loros” al Rosita Ávila, una obra escrita y protagonizada por Emanuel Rodríguez que trabaja sobre infancia, memoria y esperanza. Las entradas pueden adquirirse en la ticketera digital de la Municipalidad o en la boletería del teatro, que los días de función abre desde las 17.

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