Qué hacer este fin de semana en Tucumán: 12 planes para salir desde el viernes

Y para quienes prefieran recital, Dillom llega al Palacio de los Deportes con la gira de La nueva violencia. El show está anunciado para las 21 y se suma como una de las opciones con perfil claramente juvenil de la jornada. La segunda tanda de entradas anticipadas fue publicada a $60.000 más gastos de servicio, con venta online a través de Passeshow y un punto de venta físico en La Rockería, Buenos Aires 39.