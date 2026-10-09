Fin de semana largo en Tucumán: las propuestas turísticas para quedarse en la provincia

Resumen para apurados
- El Ente Tucumán Turismo y municipios locales presentaron una amplia agenda cultural y deportiva para incentivar el turismo provincial durante el fin de semana largo.
- La oferta incluye la maratón 21K de LA GACETA, fiestas folclóricas, ferias de artesanos y visitas a sitios arqueológicos distribuidas en diversas comunas y ciudades.
- Las propuestas buscan retener a los residentes, captar visitantes regionales y dinamizar el comercio y la gastronomía local durante el único feriado extendido del mes.
Este fin de semana la provincia se preparó de modo especial, porque no será uno más del mes, sino el único fin de semana largo. Al sábado y domingo se le anexará el lunes, feriado, que para la mayoría de los trabajadores es no laborable. Diferentes ciudades y comunas de Tucumán compartieron sus actividades mediante el Ente Tucumán Turismo y el cronograma quedó conformado con todo tipo de propuestas para disfrutar en la provincia.
En San Miguel de Tucumán, la cartelera tiene sus propias actividades. Este fin de semana destacarán, en particular, eventos como el 8° Open Internacional Copa Jardín de la República, competencia de patín artístico que se desarrollará en el Club Floresta el sábado y domingo; la Festiferia Animalista el domingo en la plaza Belgrano desde las 15; la Bienal Argentina de Fotografía en el Centro Cultural Virla y el Torneo de Tenis de Veteranas.
Además, este domingo desde las 7.30 se realizará la maratón 21K de LA GACETA que largará desde la avenida Soldati, en las inmediaciones del parque 9 de Julio.
Fin de semana en Aguilares
Viernes y sábado
Fiesta Nacional de la Caña de Azúcar, desde las 10 en el predio 20 de Junio y Perilli
Fin de semana en Amaicha del Valle
Todo el fin de semana
Feria de artesanos y emprendedores de 10 a 19.30 en la plaza principal
Fin de semana en Banda del Río Salí
Domingo
Noche de vinilos de 19 a 22 en Boulevard de la 206
Fin de semana en Bella Vista
Sábado
Presentación del Himno de Bella Vista y celebración de los 10 años de la Banda de Música Municipal en la Casa Cultural
Fin de semana en Concepción
Sábado
Tango para tres: obra con Arnaldo Andrés a las 21 en el Teatro de la Estación
Domingo
Feria de emprendedores desde las 15 en la plaza Haimes
XIII Fiesta de las Agrupaciones Gauchas desde las 9 en la Casa Quinta
Todo el fin de semana
Máster 4000 de pádel en Alto Verde, LEP Padel Club
Fin de semana en Colalao del Valle
Sábado
Festi María a las 21 en la parroquia Nuestra Señora del Rosario
Domingo
Fiestas Patronales de la Virgen del Rosario desde las 8.30 en la plaza principal
Fin de semana en El Cadillal
Todo el fin de semana
Lagoferiantes en el predio de 12 a 20
Fin de semana en El Mollar
Todo el fin de semana
Museo Arqueológico Los Menhires: sábado, de 9 a 12; domingo de 9 a 14 y feriado de 9 a 12
Sábado y domingo
XVII Rally de Mountain Bike “2500 Tafí” desde las 8 en el Hotel La Angostura
Fin de semana en Famaillá
Domingo
Feria de artesanos y emprendedores desde las 16 en el parque Temático Histórico
Fin de semana en Lules
Todo el fin de semana
Visitas guiadas a las Ruinas de San José de 8 a 13
Fin de semana en León Rougés y Santa Rosa
Todo el fin de semana
Museo Arqueológico a Cielo Abierto Ibatín en León Rougés a 8 kilómetros de la ruta 38 de 8 a 18
Fin de semana en Monteros
Viernes, sábado y domingo
Monteros de la Patria: Fortaleza del Folklore, en el Gimnasio Municipal desde las 19
Sala de arte contemporáneo en el Mercado Cultural de 10 a 12 y de 20 a 22
Sábado y domingo
La Peña Festival en el Quincho del Alfre el sábado a las 12 y en Peña Nano Santillán el domingo a las 12
Fin de semana en Quilmes
Todo el fin de semana
Experiencia Quilmes en la Ciudad Sagrada de 11 a 14
Paseo de artesanos en la Ciudad Sagrada de 9 a 18
Fin de semana en San Javier
Jueves a domingo
Espectáculo Cristo Resplandeciente a las 20 y 20.30 en el Cristo Bendicente
Lunes
Experiencia Quilmes a las 11 y a las 14 hasta la Ciudad Sagrada
Fin de semana en San Pedro de Colalao
Todo el fin de semana
Mapping de Lourdes “La aparición divina” a las 20 y 20.30
Fin de semana en Simoca
Sábado
Feria de Simoca de 8 a 16 en el predio Mercedes Sosa
Obra “Corazón Congelado” en la Casa de la Cultura a las 10
Domingo
Pre Festival del Sulky en el complejo San Martín a las 17
Fin de semana en Tafí del Valle
Todo el fin de semana
Paseo artesanal en la plaza Miguel Estévez de 10.30 a 19
Fin de semana en Tafí Viejo
Viernes
Paisaje Calchaquí en la Casa de la Cultura a las 22
Sábado
Pre Festival del Limón a las 14 en la Casa de la Cultura
Feria de artesanos a las 18 en avenida Alem y 9 de Julio
Clases de Taichi a las 18 en el parque Miguel Lillo
Domingo
Primavera y danza a las 19.30 en la Casa de la Cultura
Feria de artesanos y emprendedores a las 17 en el Mercado Municipal
Peña y milonga a las 19 en el Mercado Municipal
Tango para tres a las 20 en el teatro Sociedad Española de Tafí Viejo
Pre Festival del Limón a las 19 en el Mercado Municipal
Gran Bingo Día de la Madre en el Club Villa Mitre desde las 15
Caminata Portal de las Yungas a las 9 desde Hostería Atahualpa Yupanqui
Viernes a domingo
Feria gourmet en el parque de Lomas de Tafí desde las 16
Campamento de Educación Terapéutica en el Rugby Club