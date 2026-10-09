Fin de semana largo en Tucumán: las propuestas turísticas para quedarse en la provincia

Este fin de semana la provincia se preparó de modo especial, porque no será uno más del mes, sino el único fin de semana largo. Al sábado y domingo se le anexará el lunes, feriado, que para la mayoría de los trabajadores es no laborable. Diferentes ciudades y comunas de Tucumán compartieron sus actividades mediante el Ente Tucumán Turismo y el cronograma quedó conformado con todo tipo de propuestas para disfrutar en la provincia.