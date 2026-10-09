SociedadTurismo

Fin de semana largo en Tucumán: las propuestas turísticas para quedarse en la provincia

El Ente Tucumán Turismo compartió nuevamente el cronograma de propuestas que quedó conformado para toda la provincia.

Fin de semana largo en Tucumán: las propuestas turísticas para quedarse en la provincia
Foto: Archivo LA GACETA
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El Ente Tucumán Turismo y municipios locales presentaron una amplia agenda cultural y deportiva para incentivar el turismo provincial durante el fin de semana largo.
  • La oferta incluye la maratón 21K de LA GACETA, fiestas folclóricas, ferias de artesanos y visitas a sitios arqueológicos distribuidas en diversas comunas y ciudades.
  • Las propuestas buscan retener a los residentes, captar visitantes regionales y dinamizar el comercio y la gastronomía local durante el único feriado extendido del mes.
Resumen generado con IA

Este fin de semana la provincia se preparó de modo especial, porque no será uno más del mes, sino el único fin de semana largo. Al sábado y domingo se le anexará el lunes, feriado, que para la mayoría de los trabajadores es no laborable. Diferentes ciudades y comunas de Tucumán compartieron sus actividades mediante el Ente Tucumán Turismo y el cronograma quedó conformado con todo tipo de propuestas para disfrutar en la provincia.

Fin de semana largo en Tucumán: los 21K LA GACETA, festivales, ferias, teatro y paseos para disfrutar durante cuatro días

Fin de semana largo en Tucumán: los 21K LA GACETA, festivales, ferias, teatro y paseos para disfrutar durante cuatro días

En San Miguel de Tucumán, la cartelera tiene sus propias actividades. Este fin de semana destacarán, en particular, eventos como el 8° Open Internacional Copa Jardín de la República, competencia de patín artístico que se desarrollará en el Club Floresta el sábado y domingo; la Festiferia Animalista el domingo en la plaza Belgrano desde las 15; la Bienal Argentina de Fotografía en el Centro Cultural Virla y el Torneo de Tenis de Veteranas.

Además, este domingo desde las 7.30 se realizará la maratón 21K de LA GACETA que largará desde la avenida Soldati, en las inmediaciones del parque 9 de Julio.

Fin de semana en Aguilares

Viernes y sábado

Fiesta Nacional de la Caña de Azúcar, desde las 10 en el predio 20 de Junio y Perilli

Fin de semana en Amaicha del Valle

Todo el fin de semana

Feria de artesanos y emprendedores de 10 a 19.30 en la plaza principal

Fin de semana en Banda del Río Salí

Domingo

Noche de vinilos de 19 a 22 en Boulevard de la 206

Fin de semana en Bella Vista

Sábado

Presentación del Himno de Bella Vista y celebración de los 10 años de la Banda de Música Municipal en la Casa Cultural

Encuesta: ¿A qué evento concurrirás este fin de semana?

Encuesta: ¿A qué evento concurrirás este fin de semana?

Fin de semana en Concepción

Sábado

Tango para tres: obra con Arnaldo Andrés a las 21 en el Teatro de la Estación

Domingo

Feria de emprendedores desde las 15 en la plaza Haimes

XIII Fiesta de las Agrupaciones Gauchas desde las 9 en la Casa Quinta

Todo el fin de semana

Máster 4000 de pádel en Alto Verde, LEP Padel Club

Fin de semana en Colalao del Valle

Sábado

Festi María a las 21 en la parroquia Nuestra Señora del Rosario

Domingo

Fiestas Patronales de la Virgen del Rosario desde las 8.30 en la plaza principal

Fin de semana en El Cadillal

Todo el fin de semana

Lagoferiantes en el predio de 12 a 20

Sin “previas” ni alcohol en las inmediaciones: así serán los controles para los recitales del fin de semana en Tucumán

Sin “previas” ni alcohol en las inmediaciones: así serán los controles para los recitales del fin de semana en Tucumán

Fin de semana en El Mollar

Todo el fin de semana

Museo Arqueológico Los Menhires: sábado, de 9 a 12; domingo de 9 a 14 y feriado de 9 a 12

Sábado y domingo

XVII Rally de Mountain Bike “2500 Tafí” desde las 8 en el Hotel La Angostura

Fin de semana en Famaillá

Domingo

Feria de artesanos y emprendedores desde las 16 en el parque Temático Histórico

Fin de semana en Lules

Todo el fin de semana

Visitas guiadas a las Ruinas de San José de 8 a 13

Fin de semana en León Rougés y Santa Rosa

Todo el fin de semana

Museo Arqueológico a Cielo Abierto Ibatín en León Rougés a 8 kilómetros de la ruta 38 de 8 a 18

Fin de semana en Monteros

Viernes, sábado y domingo

Monteros de la Patria: Fortaleza del Folklore, en el Gimnasio Municipal desde las 19

Sala de arte contemporáneo en el Mercado Cultural de 10 a 12 y de 20 a 22

Sábado y domingo

La Peña Festival en el Quincho del Alfre el sábado a las 12 y en Peña Nano Santillán el domingo a las 12

Fin de semana en Quilmes

Todo el fin de semana

Experiencia Quilmes en la Ciudad Sagrada de 11 a 14

Paseo de artesanos en la Ciudad Sagrada de 9 a 18

Fin de semana en San Javier

Jueves a domingo

Espectáculo Cristo Resplandeciente a las 20 y 20.30 en el Cristo Bendicente

Lunes

Experiencia Quilmes a las 11 y a las 14 hasta la Ciudad Sagrada

Fin de semana en San Pedro de Colalao

Todo el fin de semana

Mapping de Lourdes “La aparición divina” a las 20 y 20.30

¿Habrá lluvias o volverá el sol? Qué dice el pronóstico de Tucumán para el fin de semana

¿Habrá lluvias o volverá el sol? Qué dice el pronóstico de Tucumán para el fin de semana

Fin de semana en Simoca

Sábado

Feria de Simoca de 8 a 16 en el predio Mercedes Sosa

Obra “Corazón Congelado” en la Casa de la Cultura a las 10

Domingo

Pre Festival del Sulky en el complejo San Martín a las 17

Fin de semana en Tafí del Valle

Todo el fin de semana

Paseo artesanal en la plaza Miguel Estévez de 10.30 a 19

Fin de semana en Tafí Viejo

Viernes

Paisaje Calchaquí en la Casa de la Cultura a las 22

Sábado

Pre Festival del Limón a las 14 en la Casa de la Cultura

Feria de artesanos a las 18 en avenida Alem y 9 de Julio

Clases de Taichi a las 18 en el parque Miguel Lillo

Domingo

Primavera y danza a las 19.30 en la Casa de la Cultura

Feria de artesanos y emprendedores a las 17 en el Mercado Municipal

Peña y milonga a las 19 en el Mercado Municipal

Tango para tres a las 20 en el teatro Sociedad Española de Tafí Viejo

Pre Festival del Limón a las 19 en el Mercado Municipal

Gran Bingo Día de la Madre en el Club Villa Mitre desde las 15

Caminata Portal de las Yungas a las 9 desde Hostería Atahualpa Yupanqui

Viernes a domingo

Feria gourmet en el parque de Lomas de Tafí desde las 16

Campamento de Educación Terapéutica en el Rugby Club

Temas ConcepciónEnte Tucumán Turismo Tafí del ValleSan JavierMonterosTafí ViejoSimocaSan Pedro de Colalao
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Profundo malestar porque Aerolíneas suspendió anoche un vuelo que venía de Buenos Aires a Tucumán
1

Profundo malestar porque Aerolíneas suspendió anoche un vuelo que venía de Buenos Aires a Tucumán

La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado
2

La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado

Dónde ver en vivo a Colapinto en el Gran Premio de la Fórmula 1 de Singapur
3

Dónde ver en vivo a Colapinto en el Gran Premio de la Fórmula 1 de Singapur

Súper Niño e inundaciones en Tucumán: por qué culpar únicamente al clima es un error
4

Súper Niño e inundaciones en Tucumán: por qué culpar únicamente al clima es un error

Ordenan detener a Eduardo Bolsonaro a menos de tres semanas del balotaje en Brasil
5

Ordenan detener a Eduardo Bolsonaro a menos de tres semanas del balotaje en Brasil

Ranking notas premium
La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado
1

La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado

Súper Niño e inundaciones en Tucumán: por qué culpar únicamente al clima es un error
2

Súper Niño e inundaciones en Tucumán: por qué culpar únicamente al clima es un error

Entre toros de élite y una casona neocolonial, una loma inútil de Choromoro dio origen a un vino que no tiene precio
3

Entre toros de élite y una casona neocolonial, una loma "inútil" de Choromoro dio origen a un vino que no tiene precio

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado quitarse la vida tras el crimen
4

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado quitarse la vida tras el crimen

¿Cuál es el rumbo que tomará la economía?
5

¿Cuál es el rumbo que tomará la economía?

Más Noticias
Quién es y qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida lejos de las cámaras

Quién es y qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida lejos de las cámaras

La esposa de Diego Simeone reveló cómo construyó su imperio inmobiliario y la cifra que alcanzó en Madrid

La esposa de Diego Simeone reveló cómo construyó su imperio inmobiliario y la cifra que alcanzó en Madrid

Quién es y qué fue de la vida del misterioso primo de Antonela Roccuzzo que le presentó a Messi

Quién es y qué fue de la vida del misterioso primo de Antonela Roccuzzo que le presentó a Messi

Horóscopo chino: el signo que deberá evitar nuevos proyectos y poner límites en octubre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: el signo que deberá evitar nuevos proyectos y poner límites en octubre, según Ludovica Squirru

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

Comentarios