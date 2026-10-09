Fin de semana largo en Tucumán: los 21K LA GACETA, festivales, ferias, teatro y paseos para disfrutar durante cuatro días

Resumen para apurados
- Tucumán desplegará una nutrida agenda turística, cultural y deportiva del viernes al lunes en la capital y el interior para aprovechar el fin de semana largo.
- La oferta incluye los 21K de LA GACETA, fiestas nacionales populares, ferias gastronómicas, obras de teatro y circuitos históricos en diversas localidades.
- El despliegue de actividades busca impulsar el turismo interno y dinamizar la economía local, consolidando a la provincia como polo de atracción regional.
Tucumán se prepara para un fin de semana largo con una agenda cargada de actividades culturales, deportivas, gastronómicas y turísticas. Desde este viernes hasta el lunes habrá alternativas para disfrutar en San Miguel de Tucumán y en distintas localidades del interior, con festivales populares, ferias de artesanos, obras de teatro, visitas guiadas y propuestas al aire libre.
Entre los principales atractivos figuran la Fiesta Nacional de la Caña de Azúcar, en Aguilares; la Fiesta de las Colectividades, en San Javier; las celebraciones gauchas en Concepción; las ferias gastronómicas de la capital y los recorridos por algunos de los principales sitios históricos y arqueológicos de la provincia. La agenda también tendrá una cita deportiva destacada el domingo, con la realización de los 21K LA GACETA.
Qué hacer el viernes
Al mediodía, quienes quieran conocer uno de los sabores más representativos de la provincia podrán sumarse a la Ruta de la Empanada, en Laprida 50.
Por la tarde, el Museo Folclórico ofrecerá un taller de randa a las 14, mientras que a las 19 habrá un encuentro y torneo de ajedrez en la Casa Museo Ciudad. A las 20 se realizarán visitas guiadas al Cementerio del Oeste, en Asunción 150.
La cartelera teatral incluirá varias opciones. A las 21 se presentarán Tango para tres, en el Teatro Rosita Ávila, y Mi Tierra, en el Teatro San Martín. Más tarde, a las 21.30, será el turno de El jardín de las promesas, en el Teatro Alberdi.
En el interior, Tafí Viejo tendrá a las 22 el espectáculo Paisaje Calchaquí, en la Casa de la Cultura. También comenzarán las actividades del 3.º Congreso de Comunicación Política, en el Teatro Rosita Ávila, y las competencias deportivas de patín artístico previstas en el Club Floresta.
Además, durante el viernes y el sábado se desarrollará la Fiesta Nacional de la Caña de Azúcar, en Aguilares, desde las 19, en el predio 20 de Junio y Perilli. En la capital, las peñas culturales El Cardón y Lo de la Paliza ofrecerán propuestas musicales desde las 22.
Sábado: ferias, música y actividades al aire libre
El sábado habrá opciones para quienes busquen recorrer el interior, participar de actividades recreativas o disfrutar de espectáculos.
En Simoca, la tradicional feria funcionará de 8 a 16 en el predio Mercedes Sosa. En la Casa de la Cultura, a las 10, se presentará la obra Corazón congelado. Por la tarde, Tafí Viejo recibirá el Pre Festival del Limón desde las 14, en la Casa de la Cultura, y tendrá una feria de artesanos a partir de las 18, en la esquina de avenida Alem y 9 de Julio. También habrá clases de taichí a las 18 en el parque Miguel Lillo.
En Bella Vista se presentará el Himno de la ciudad y se celebrarán los 10 años de la Banda de Música Municipal. En Colalao del Valle, en tanto, el Festi María comenzará a las 20 en la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Concepción recibirá a Tango para tres, a las 21, en el Teatro de La Estación.
La capital concentrará buena parte de las propuestas. A las 10 habrá una nueva caminata turística, mientras que a las 16 saldrá el Bus Turístico Ciudadela desde Laprida 50. A esa misma hora se realizará el evento SerVoz, en el Teatro Rosita Ávila. A las 17, el Teatro Alberdi ofrecerá El Explorador.
La agenda continuará por la noche con el recorrido Luces de mi ciudad, a las 20, con salida desde Laprida 50; las visitas guiadas al Cementerio del Oeste, también a las 20; y la actividad Serenata en el balcón, a las 20.30, en la Casa Museo Ciudad.
En Yerba Buena habrá un city tour guiado a las 14.30, con salida desde la plaza Independencia, y una actividad de yoga a las 15.30 en el Jardín Botánico Horco Molle.
Domingo 11: los 21K LA GACETA y las fiestas populares
El domingo será uno de los días con mayor cantidad de actividades. Desde las 8 se disputarán los 21K LA GACETA, en la avenida Soldati, una de las principales citas deportivas del fin de semana.
En Concepción, desde las 9, se desarrollará la XII Fiesta de las Agrupaciones Gauchas, en la Casa Quinta. La ciudad también tendrá una feria de artesanos y emprendedores a partir de las 15, en la plaza Haimes.
En Colalao del Valle, las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario comenzarán a las 8.30 en la plaza principal. Famaillá, por su parte, recibirá una feria de artesanos y emprendedores desde las 16, en el Parque Temático Histórico.
Quienes prefieran las propuestas históricas podrán visitar las Ruinas de San José, en Lules, de 8 a 13, o recorrer el Museo Arqueológico a Cielo Abierto de Ibatín, en la zona de León Rougés y Santa Rosa, de 8 a 18.
En Simoca, el Pre Festival del Sulky comenzará a las 17 en el Complejo San Martín. Tafí Viejo tendrá una feria de artesanos y emprendedores desde las 18, en el Mercado Municipal, además de una peña y milonga a las 19 en el mismo espacio. A las 19.30, la Casa de la Cultura será escenario de Primavera y danza, mientras que a las 20 se presentará Tango para tres en el Teatro Sociedad Española.
En San Miguel de Tucumán, la Festiferia Animalista se realizará a las 15 en la plaza Belgrano. A las 16 habrá un recorrido turístico vinculado al Cementerio del Oeste, con salida desde Laprida 50, y la Feria Parque 9 de Julio funcionará de 16 a 22 en la avenida Soldati al 300.
La cartelera teatral incluirá Fábula ancestral, a las 18, en el Teatro Rosita Ávila; El jardín de las promesas, a las 20, en el Teatro Alberdi; y Mercedes + La vie est belle, a las 21, también en el Teatro Alberdi.
En Yerba Buena, a las 15, se organizará un bici tour con salida desde la Oficina de Informes de Turismo. En Tafí Viejo, además, se realizará la Barrileteada 2026, bajo el lema Un cielo de oportunidades, en Lomas de Tafí.
Lunes: una fiesta de colectividades y caminatas
El feriado del lunes también ofrecerá alternativas para quienes quieran aprovechar el último día del descanso.
En San Miguel de Tucumán se realizará una caminata turística a las 10, con salida desde Crisóstomo y Congreso. En San Javier, desde las 16, la plaza Manos Unidas será sede de la Fiesta de las Colectividades.
Tafí Viejo tendrá dos propuestas. A las 8.30 partirá la caminata Portal de las Yungas desde la Hostería Atahualpa Yupanqui, mientras que a las 15 se realizará un gran bingo por el Día de la Madre en el Club Villa Mitre. A las 19, el Mercado Municipal recibirá una nueva jornada del Pre Festival del Limón.
Ferias, gastronomía y propuestas para todo el fin de semana
Más allá de las actividades programadas para cada jornada, habrá espacios que permanecerán abiertos durante el sábado y el domingo, así como atractivos turísticos que podrán visitarse durante todo el fin de semana largo.
En San Miguel de Tucumán, el Parque El Provincial tendrá una Feria Gourmet de 17 a 0 y una Feria de Artesanos de 17 a 23. En el Parque Avellaneda funcionarán una Feria de Emprendedores, de 17 a 23, y un Paseo Gastronómico, de 17 a 0.
En Amaicha del Valle, la feria de artesanos y emprendedores estará abierta de 10 a 19.30 en la plaza principal. En El Cadillal, los Lagoferiantes recibirán al público de 12 a 20, mientras que el Museo Arqueológico abrirá los sábados, domingos y feriados de 11 a 19.
En la Ciudad Sagrada de Quilmes se podrá participar de la Experiencia Quilmes, con horarios a las 11 y a las 14, y recorrer el paseo de artesanos, abierto de 9 a 18. En El Mollar, el Museo Arqueológico Los Menhires tendrá horarios especiales durante el domingo y el lunes, de 9 a 14.
La oferta turística se completa con el espectáculo Cristo Resplandeciente, en San Javier, con funciones a las 20 y a las 20.30; el mapping Lourdes: La aparición divina, en San Pedro de Colalao, en los mismos horarios; y la feria gourmet de Tafí Viejo, desde las 16, en el parque de Lomas.
También continuarán actividades culturales como la Bienal Argentina de Fotografía Documental y el Encuentro Nacional de Estudiantes de Teatro, en San Miguel de Tucumán; el Festival del Caballo, en Trancas; y las propuestas de Monteros Fortaleza del Folclore y Monteros de la Patria, en Monteros.
La Casa Histórica, uno de los principales puntos de referencia del turismo provincial, abrirá sus puertas de martes a domingos, de 9 a 13 y de 15 a 19. Además, el espectáculo Luces y Sonidos de la Independencia se realizará de jueves a sábados a las 20.30.