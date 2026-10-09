Fin de semana largo en Tucumán: los 21K LA GACETA, festivales, ferias, teatro y paseos para disfrutar durante cuatro días

En Simoca, la tradicional feria funcionará de 8 a 16 en el predio Mercedes Sosa. En la Casa de la Cultura, a las 10, se presentará la obra Corazón congelado. Por la tarde, Tafí Viejo recibirá el Pre Festival del Limón desde las 14, en la Casa de la Cultura, y tendrá una feria de artesanos a partir de las 18, en la esquina de avenida Alem y 9 de Julio. También habrá clases de taichí a las 18 en el parque Miguel Lillo.