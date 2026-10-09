Feriado del 12 de octubre: cómo funcionarán los servicios municipales en San Miguel de Tucumán

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán modificará los servicios públicos este lunes 12 de octubre por el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- No habrá recolección de residuos, los ómnibus circularán con frecuencia dominical y la Asistencia Pública mantendrá sólo guardias de emergencia durante las 24 horas.
- El municipio solicitó no sacar basura a la vía pública hasta el martes para preservar la higiene, mientras que los reclamos vecinales se recibirán mediante la app oficial.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó cómo funcionarán los servicios durante el feriado nacional del lunes 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La jornada tendrá modificaciones en el transporte público, la recolección de residuos y la atención en las dependencias municipales.
Estos son los horarios y las prestaciones previstos para el feriado:
- Transporte y recolección de residuos
- Ómnibus: circularán con la frecuencia habitual de los domingos.
- Recolección de residuos: el servicio estará suspendido durante toda la jornada del lunes. El Municipio solicitó a los vecinos que no saquen las bolsas a las veredas y esperen hasta el martes 13 de octubre para disponer los residuos domiciliarios.
Salud y emergencias
- Asistencia Pública (Chacabuco 239): no habrá atención en los consultorios. La guardia médica, de enfermería y odontología funcionará las 24 horas para atender emergencias. Se solicita concurrir con DNI y barbijo.
Cementerios y mercados
- Cementerio del Norte: ubicado en Juan B. Justo y México.
- Cementerio del Oeste: ubicado en Asunción 150.
- Cementerio Jardín: ubicado en Eduardo Wilde al 300.
Los tres cementerios municipales abrirán en sus horarios habituales: de 8 a 12 y de 15 a 18.
- Mercado Municipal Dorrego: el establecimiento de avenida Roca y Marina Alfaro permanecerá cerrado al público durante el feriado.
Atención administrativa y reclamos
- Dirección de Respuesta Rápida: la oficina de San Lorenzo 1270 no atenderá de manera presencial. La medida también alcanzará a las demás dependencias administrativas de la Municipalidad.
- Reclamos municipales: los vecinos podrán realizar solicitudes a través de la aplicación Ciudad SMT. La plataforma permite reportar problemas relacionados con el estado de las calles, el alumbrado público, los basurales, el tránsito, el arbolado, los semáforos y el transporte, entre otros temas.
Turismo: caminata guiada por el casco histórico
La Oficina de Información Turística, ubicada en Congreso 141, atenderá de 9 a 13 y de 14 a 20.
Además, el lunes a las 10 partirá desde esa dependencia una caminata turística guiada por el casco histórico de la capital. Los interesados en participar pueden inscribirse a través de la plataforma digital [busturistico.smt.gob.ar](https://busturistico.smt.gob.ar).
Qué pasará con los museos municipales
Los espacios culturales municipales permanecerán cerrados durante el feriado. No abrirán al público el Museo Mercedes Sosa - Casa Natal, el Museo de la Industria Azucarera, la Casa Museo de la Ciudad ni la Casa Belgraniana.