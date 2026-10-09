Diego Santilli busca apoyos y votos para la reforma electoral: se reunió con Jaldo

La estrategia oficial prevé una segunda reunión de peso para este viernes en Balcarce 50 junto al mandatario radical de Corrientes, Juan Pablo Valdés. El diálogo con los ejecutivos provinciales resulta crucial para el Gobierno nacional en su afán de sumar voluntades en el Congreso: asegurar el respaldo de los cinco gobernadores de la Unión Cívica Radical es visto como un paso determinante para coordinar la postura de las 10 bancas que ostenta el bloque radical en la Cámara de Senadores.