Diego Santilli busca apoyos y votos para la reforma electoral: se reunió con Jaldo

El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, puso en marcha una nueva ronda de negociaciones políticas en la Casa Rosada con el objetivo central de destrabar la agenda legislativa y avanzar en la reforma electoral que impulsa la eliminación de las PASO. La agenda de reuniones comenzó formalmente este jueves con la recepción del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
La estrategia oficial prevé una segunda reunión de peso para este viernes en Balcarce 50 junto al mandatario radical de Corrientes, Juan Pablo Valdés. El diálogo con los ejecutivos provinciales resulta crucial para el Gobierno nacional en su afán de sumar voluntades en el Congreso: asegurar el respaldo de los cinco gobernadores de la Unión Cívica Radical es visto como un paso determinante para coordinar la postura de las 10 bancas que ostenta el bloque radical en la Cámara de Senadores.
Las conversaciones con el jefe provincial tucumano cobran especial relevancia política por la incidencia de sus legisladores en ambas cámaras nacionales. Jaldo cuenta con alineamiento e influencia sobre dos representantes en el Senado y tres bancadas en la Cámara de Diputados, apoyos clave que la administración central busca articular para consolidar las mayorías necesarias en la votación del proyecto parlamentario.
En paralelo, una discusión que está estrictamente ligada a la reforma electoral son los acuerdos políticos que se puedan forjar de cara al próximo año. Tal como lo hicieron saber en París, cuando participaron de la comitiva oficial con el presidente Javier Milei, los gobernadores pidieron garantías de no agresión al oficialismo en sus distritos si no quieren un bloqueo en el Congreso.