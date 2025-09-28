Primavera Cero: la Universidad San Pablo-T abre un seminario para reinventar marcas

¿Sentís que tu negocio se estancó? ¿Querés animarte a un cambio, pero no sabés por dónde empezar? La Universidad San Pablo-T (USP-T) ofrece una oportunidad para dar el salto con “Primavera Cero – Reiniciá tu marca desde el inicio”, un seminario de seis encuentros que busca inspirar, capacitar y acompañar a emprendedores en todas sus etapas.
El programa se desarrollará entre el 22 de octubre y el 26 de noviembre, de 15 a 17 horas, en la sede de calle 24 de Septiembre de la USP-T. La propuesta está destinada a empresarios, profesionales independientes, estudiantes avanzados y líderes comerciales interesados en actualizar su mirada sobre el mundo de los negocios.
Un espacio para aprender y conectar
Durante el seminario, los participantes accederán a clases prácticas, mentoría y networking con figuras tucumanas, además de compartir experiencias con otros emprendedores que transitan caminos similares. La idea es crear un espacio donde cada asistente pueda enriquecer su proyecto con nuevas herramientas y perspectivas.
Uno de los ejes más atractivos será la presentación final de un proyecto, en la que los equipos deberán defender sus ideas con propuestas innovadoras y disruptivas. Esta dinámica busca simular los desafíos del mundo real, y, al mismo tiempo, fortalecer la confianza, la creatividad y la capacidad de trabajo en equipo.
Inscripciones abiertas
“Primavera Cero” propone mirar el emprendimiento desde un lugar distinto: replantear estrategias, detectar oportunidades y aprender a comunicar mejor los proyectos. Con la guía de docentes y mentores de la Escuela de Negocios, los asistentes trabajarán en herramientas que van desde la gestión hasta el liderazgo.
El seminario tiene un valor de $ 120.000, que incluye todos los materiales y la participación en las seis jornadas. Las inscripciones ya están abiertas y los interesados pueden reservar su lugar comunicándose al 381 695-1381 o por mail a informes@uspt.edu.ar
En un contexto donde emprender se volvió un desafío constante, la USP-T apuesta a brindar un espacio de formación, inspiración y acompañamiento. “Primavera Cero” se presenta como un punto de partida para quienes buscan darle nueva vida a su marca, animarse a crecer y transformar sus ideas en proyectos sólidos.