Cómo postularse al Seminario País Federal de la FURP dirigido a jóvenes líderes

1. La primera instancia se desarrollará en la provincia entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre, durante la Semana Furp Tucumán. Aunque la asistencia es opcional, allí los aspirantes que cumplan con los requisitos podrán interactuar con dirigentes y autoridades locales, y conocer de cerca el funcionamiento de los tres poderes del Estado provincial y de otras instituciones. Al finalizar la agenda, rendirán un examen escrito de cultura general y quienes lo aprueben pasarán a una entrevista personal con ex becarios.