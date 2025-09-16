Cómo postularse al Seminario País Federal de la FURP dirigido a jóvenes líderes

Desde hace más de 50 años, la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP) forma a jóvenes que después se convierten en gobernadores, legisladores, jueces, diplomáticos y periodistas. Como es usual en esta época del año, la organización lanzó una nueva convocatoria para su Seminario País Federal 2025, que se realizará en noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que ofrece además la posibilidad de acceder a una beca en los Estados Unidos.
El encuentro porteño, en el que participarán jóvenes líderes procedentes de todo el país, se realizará del 24 al 29 de noviembre, y reunirá a estudiantes avanzados y profesionales para debatir, formarse y conectarse con pares de distintas provincias. El proceso de inscripción para representar a Tucumán está abierto hasta el 4 de octubre, fecha en la que se rendirá el examen de ingreso en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán.
Los requisitos para anotarse en el programa son los siguientes: tener hasta 30 años en abril de 2026; contar con un título universitario o estar en la etapa final de la carrera. El dominio del inglés no es excluyente.
Los interesados en participar deberán llenar un formulario disponible en la descripción del perfil de Instagram @furp.tucuman. Además, tienen que abonar el derecho de examen de $ 14.000 y adjuntar el comprobante de pago.
Post Instagram
Cómo es es el proceso para ser becario de la Furp
1. La primera instancia se desarrollará en la provincia entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre, durante la Semana Furp Tucumán. Aunque la asistencia es opcional, allí los aspirantes que cumplan con los requisitos podrán interactuar con dirigentes y autoridades locales, y conocer de cerca el funcionamiento de los tres poderes del Estado provincial y de otras instituciones. Al finalizar la agenda, rendirán un examen escrito de cultura general y quienes lo aprueben pasarán a una entrevista personal con ex becarios.
2. Los jóvenes seleccionados de todo el país viajarán luego a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para participar del Seminario País Federal, del 24 al 29 de noviembre. Durante cinco días asistirán a conferencias, paneles y encuentros con políticos, empresarios y académicos, además de visitar instituciones clave del país. El objetivo es ampliar su mirada sobre la realidad nacional desde una perspectiva pluralista y federal.
3. Al finalizar el Seminario en Buenos Aires, se elegirán 15 jóvenes para integrar el Programa FURP USA, que se realizará en febrero de 2025. El viaje incluye estadías en la Universidad de Texas, en el estado de Texas y en Washington D.C., con acceso a seminarios, conferencias y reuniones con líderes estadounidenses y organismos internacionales.
¿Qué es la Furp?
La Fundación Universitaria del Río de la Plata es una institución privada de bien público creada en 1970 por jóvenes profesionales con un objetivo claro: formar dirigentes universitarios en un marco de diálogo plural, sin exclusiones ni sectarismos.
En más de cinco décadas de trayectoria, la FURP incorporó cerca de 3.000 becarios en todo el país, muchos de los cuales se convirtieron en figuras clave de la vida nacional: gobernadores, legisladores, intendentes, concejales, diplomáticos, jueces, periodistas, y líderes tanto del sector privado como del tercer sector.
“Queremos brindar a los jóvenes argentinos con capacidad de liderazgo la posibilidad de ampliar sus conocimientos en política, economía y sociedad para contribuir a su mejor desempeño en los distintos ámbitos donde participen”, explicaron en la organización.
El Seminario País Federal se consolidó como un espacio donde los jóvenes pueden aprender de la mano de especialistas, debatir con sus pares y construir redes que trascienden provincias e ideologías. Y, para algunos, la experiencia se proyecta aún más lejos: un viaje a Estados Unidos con acceso a un programa de formación internacional.