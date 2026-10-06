Llega a Tucumán el vicerrector de la Universidad de Heidelberg para hablar sobre comercio y sostenibilidad

Resumen para apurados
- Marc-Philippe Weller, vicerrector de la Universidad de Heidelberg, llega a Tucumán para disertar sobre comercio y sostenibilidad en la Universidad San Pablo-T.
- Durante su visita académica, el prestigioso jurista alemán recibirá el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la casa de altos estudios tucumana.
- Su análisis abordará los alcances del acuerdo Unión Europea-Mercosur, un debate clave para el futuro de las relaciones comerciales y ambientales de la región.
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