Visita internacional

Llega a Tucumán el vicerrector de la Universidad de Heidelberg para hablar sobre comercio y sostenibilidad

El prestigioso jurista Marc-Philippe Weller recibirá el Doctorado Honoris Causa de la Universidad San Pablo-T y analizará los alcances del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

El visitante, Marc-Philippe Weller.
El visitante, Marc-Philippe Weller.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Marc-Philippe Weller, vicerrector de la Universidad de Heidelberg, llega a Tucumán para disertar sobre comercio y sostenibilidad en la Universidad San Pablo-T.
  • Durante su visita académica, el prestigioso jurista alemán recibirá el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la casa de altos estudios tucumana.
  • Su análisis abordará los alcances del acuerdo Unión Europea-Mercosur, un debate clave para el futuro de las relaciones comerciales y ambientales de la región.
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