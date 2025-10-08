¿Por qué Borges nunca ganó el Nobel de Literatura? "No darme el premio se ha convertido en una antigua tradición"

“No darme el Premio Nobel se ha convertido ya en una antigua tradición escandinava. Cada año me nominan para el premio y se lo dan a otro. Ya todo eso es una especie de rito”. La frase, pronunciada por Jorge Luis Borges en 1979, resumió con ironía una de las grandes paradojas de la literatura universal. ¿Cómo el autor de "El Aleph" y "Ficciones" -uno de los más reconocidos y traducidos del siglo XX- nunca obtuvo el Premio Nobel de Literatura?