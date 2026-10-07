Adicciones: cuáles son, según un experto, las primeras señales y dónde pedir ayuda

Para el especialista, el abanico de razones que puede llevar a una persona a aferrarse a esa muleta es tan diverso como doloroso. Entre las situaciones que identifica en las consultas aparecen: rupturas afectivas, duelos no elaborados por la muerte de referentes familiares, experiencias de acoso escolar (bullying), discriminación, desempleo o la presión de integrarse, a edades cada vez más tempranas, grupos en los que circulan sustancias. Este enfoque se inscribe en la Ley Nacional de Salud Mental (N.º 26.657), que reconoce múltiples componentes de la salud mental y establece que las adicciones deben abordarse como parte de sus políticas.