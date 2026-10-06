Política

Una legisladora no para de donar casas y ¿un ministro cruzó a Manzur?

Dimes y diretes de la política tucumana.

INICIATIVA. Nievas es impulsora del programa “Mi casa propia” en el sur provincial
INICIATIVA. Nievas es impulsora del programa “Mi casa propia” en el sur provincial
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La legisladora Raquel Nievas impulsa la entrega de viviendas en el sur tucumano, en medio de crecientes tensiones entre el gobierno provincial y el senador Juan Manzur.
  • A través del plan “Mi casa propia”, Nievas otorga inmuebles mientras se profundiza la fractura política entre las facciones lideradas por Osvaldo Jaldo y el manzurismo.
  • La interna en el peronismo tucumano amenaza con reconfigurar las alianzas partidarias y definir el armado de poder de cara a los próximos desafíos electorales.
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