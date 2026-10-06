Una legisladora no para de donar casas y ¿un ministro cruzó a Manzur?

Hace 2 Hs Seguir en
Resumen para apurados
- La legisladora Raquel Nievas impulsa la entrega de viviendas en el sur tucumano, en medio de crecientes tensiones entre el gobierno provincial y el senador Juan Manzur.
- A través del plan “Mi casa propia”, Nievas otorga inmuebles mientras se profundiza la fractura política entre las facciones lideradas por Osvaldo Jaldo y el manzurismo.
- La interna en el peronismo tucumano amenaza con reconfigurar las alianzas partidarias y definir el armado de poder de cara a los próximos desafíos electorales.
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
Ranking notas premium