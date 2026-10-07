“Carrie” vuelve como serie y traslada el clásico de Stephen King a la era del acoso viral

En la historia original de Carrie, una humillación podía terminar cuando sonaba el timbre y cada estudiante volvía a su casa. En 2026, un video puede seguir circulando durante horas, acumular comentarios y convertir ese momento en algo imposible de dejar atrás. Esa diferencia es una de las claves de la nueva adaptación televisiva de la primera novela de Stephen King.
La serie se estrena este miércoles 7 de octubre en Prime Video y tendrá ocho episodios, todos disponibles desde el primer día. Está encabezada por Summer H. Howell como Carrie White y tiene a Mike Flanagan (creador de The Haunting of Hill House y Midnight Mass) como showrunner, guionista y productor ejecutivo.
La misma Carrie, pero en otra escuela
La base de la historia sigue siendo reconocible: Carrie es una adolescente aislada, criada por una madre profundamente religiosa y sometida al hostigamiento de sus compañeros mientras descubre que tiene poderes telequinéticos.
Lo que cambia es el contexto. En esta versión, Carrie llega a una escuela después de haber recibido educación en su casa. Apenas entra, su forma de vestir y su desconocimiento de ciertos códigos adolescentes la convierten en blanco de burlas. El acoso después deja de quedar encerrado entre pasillos y vestuarios: las redes sociales pasan a amplificarlo.
La serie incorpora incluso una cuenta anónima de Instagram que expande las humillaciones y hace que episodios vergonzosos puedan quedar registrados y circular mucho más allá del momento en que ocurrieron.
Por qué volver a contar una historia de 1974
La novela Carrie fue publicada en 1974 y fue el primer libro de Stephen King. Desde entonces tuvo varias adaptaciones, entre ellas la película de Brian De Palma de 1976.
Flanagan traslada su adaptación del conflicto adolescente a un entorno donde la exposición pública puede ser permanente y donde la violencia entre compañeros también se reproduce a través de una pantalla.
Matthew Lillard, que interpreta al director Henry Grayle, explicó durante la promoción de la serie que esa sensación de sentirse afuera o aislado adquiere otra dimensión en la actualidad, especialmente por el peso de las redes sociales.
Quiénes protagonizan la nueva versión
Summer H. Howell fue elegida para interpretar a Carrie y Samantha Sloyan encarna a Margaret White, su madre.
El elenco también incluye a Siena Agudong como Sue Snell, Alison Thornton como Chris Hargensen, Joel Oulette como Tommy Ross, Josie Totah como Tina, Arthur Conti como Billy Nolan y Amber Midthunder como la docente Rita Desjardin. Stephen King participa además como productor ejecutivo del proyecto.