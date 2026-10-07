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Incendios forestales: son argentinos y a los 16 años crearon una página que ya ayuda a 19 países

La herramienta combina imágenes satelitales, cámaras e inteligencia artificial para detectar focos de fuego y avisar a los equipos de emergencia. Parques Nacionales la rechazó pero ya fue utilizada para combatir 600 incendios en distintos países.

HERRAMIENTA CONTRA EL FUEGO. El proyecto empezó cuando sus creadores tenían 16 años y hoy suma reconocimientos internacionales, inversiones y presencia en 19 países.
HERRAMIENTA CONTRA EL FUEGO. El proyecto empezó cuando sus creadores tenían 16 años y hoy suma reconocimientos internacionales, inversiones y presencia en 19 países.
Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • Cuatro jóvenes argentinos crearon a los 16 años 'Satellites on Fire', una plataforma con IA que opera en 19 países para detectar incendios forestales y salvar vidas.
  • El sistema procesa imágenes satelitales y cámaras mediante IA para emitir alertas. La idea se perfeccionó tras críticas oficiales y ya ayudó a combatir más de 600 incendios.
  • Con más de tres millones de dólares en inversión, el equipo apunta a sumar drones y consolidarse como referente regional en la respuesta ante incendios forestales hacia 2030.
Resumen generado con IA

Cuando los incendios forestales avanzan, cada minuto puede hacer una diferencia. Detectar una columna de humo cuando todavía es pequeña permite que los equipos de emergencia actúen antes de que el fuego gane terreno. Con esa preocupación comenzó una idea que hoy se convirtió en una herramienta utilizada en distintos lugares del mundo.

Los protagonistas son cuatro jóvenes argentinos, Franco Rodríguez Viau, Alexander Bodner, Joaquín Chamo y Ulises López Pacholczak, que tenían 16 años cuando comenzaron a desarrollar “Satellites on Fire”, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para detectar incendios forestales y emitir alertas tempranas.

El sistema ya fue probado en 19 países, entre ellos Estados Unidos, y permitió detectar y ayudar a combatir más de 600 incendios forestales.

IA. Satélites, cámaras e inteligencia artificial se combinan en una plataforma creada en Argentina que permite detectar focos y seguir su evolución IA. Satélites, cámaras e inteligencia artificial se combinan en una plataforma creada en Argentina que permite detectar focos y seguir su evolución

El Gobierno de Milei declaró la emergencia ígnea para las provincias afectadas por los incendios

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¿Cómo funciona?

La plataforma reúne información de distintas fuentes. Por un lado, recibe imágenes satelitales actualizadas cada 10 minutos. A eso suma cámaras instaladas en puntos estratégicos y un sistema de inteligencia artificial desarrollado por el propio equipo.

Los algoritmos analizan esos datos para identificar señales vinculadas con un incendio. Cuando aparece un posible foco, la plataforma genera una alerta que puede llegar por WhatsApp, correo electrónico o SMS a los equipos encargados de responder ante emergencias.

Incendios forestales: son argentinos y a los 16 años crearon una página que ya ayuda a 19 países

La herramienta también permite seguir la evolución de un incendio y cuenta con un modelo de predicción de propagación, que ayuda a estimar cómo podría avanzar el fuego.

La tecnología comenzó con una idea mucho más sencilla. Sus creadores querían aportar una solución frente al crecimiento de los incendios forestales, pero durante los primeros meses descubrieron que todavía les faltaba conocer cómo trabajan los organismos encargados de combatirlos.

El momento clave llegó cuando Parques Nacionales les señaló que la solución que habían desarrollado no servía para sus necesidades. En lugar de abandonar el proyecto, tomaron esa crítica como punto de partida para modificarlo.

A partir de allí, “Satellites on Fire” pasó de ser un sistema de detección a convertirse en una plataforma que también permite monitorear los incendios y anticipar su posible propagación.

SUS CREADORES. Sus creadores buscan convertirla en una herramienta integra para la prevención y respuesta ante incendios forestales. SUS CREADORES. Sus creadores buscan convertirla en una herramienta integra para la prevención y respuesta ante incendios forestales.

Calor extremo, incendios y daños en Tucumán por el paso del viento Zonda

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Una idea que creció con ellos

El proyecto comenzó con el acompañamiento de 16 mentores y hoy reúne a 17 personas. También consiguió más de 3 millones de dólares en inversión privada y trabaja junto a gobiernos municipales y provinciales.

En el camino recibió distintos reconocimientos vinculados con la innovación y el cuidado ambiental. Entre ellos aparecen el concurso nacional INNOVAR, un premio de la Cámara de Comercio Suizo-Argentina y el primer puesto en una competencia regional organizada por instituciones como el MIT y el ITBA.

Además, fue reconocido por organismos y programas relacionados con el clima y la innovación ambiental.

Para Franco Rodríguez, CEO y cofundador, el objetivo que impulsó el proyecto desde el comienzo está relacionado con proteger vidas, personas y comunidades.

El desafío ahora es ampliar el alcance de la tecnología. El equipo apunta a convertirse hacia 2030 en un referente regional para la protección frente a incendios forestales y proyecta sumar herramientas como drones para acompañar las tareas de respuesta y extinción.

Lo que comenzó como una preocupación frente al avance del fuego terminó convirtiéndose en una tecnología que ya cruzó las fronteras argentinas. Y detrás de ella hay una historia que empezó mucho antes de las inversiones, los premios y los 19 países: cuatro jóvenes que, a los 16 años, decidieron que una idea podía convertirse en una forma concreta de cuidar el ambiente.

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