Poder Judicial

Cita por aplicación, encuentro sexual, chantaje y causa penal: la trama de una presunta extorsión reiterada

La Fiscalía de Cibercriminalidad N° 1 abrió una investigación contra una mujer santiagueña. La defensa del denunciante afirma que existirían antecedentes con el mismo esquema.

La causa se investiga en el Ministerio Público Fiscal.
La causa se investiga en el Ministerio Público Fiscal.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Fiscalía de Cibercriminalidad investiga a una mujer santiagueña denunciada por chantajear a un hombre tras pactar un encuentro íntimo mediante una aplicación de citas.
  • La defensa de la víctima señaló que la acusada contaría con antecedentes penales por emplear el mismo esquema extorsivo con otras personas.
  • El caso judicial busca determinar el alcance de las maniobras ilícitas e identificar a posibles víctimas adicionales afectadas por esta modalidad.
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