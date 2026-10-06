Cita por aplicación, encuentro sexual, chantaje y causa penal: la trama de una presunta extorsión reiterada

Resumen para apurados
- La Fiscalía de Cibercriminalidad investiga a una mujer santiagueña denunciada por chantajear a un hombre tras pactar un encuentro íntimo mediante una aplicación de citas.
- La defensa de la víctima señaló que la acusada contaría con antecedentes penales por emplear el mismo esquema extorsivo con otras personas.
- El caso judicial busca determinar el alcance de las maniobras ilícitas e identificar a posibles víctimas adicionales afectadas por esta modalidad.
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