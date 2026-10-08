El estrés financiero de las familias argentinas

Considerando conjuntamente la masa salarial de los trabajadores registrados y los ingresos correspondientes a los haberes jubilatorios, durante los últimos tes años se produjo una pérdida acumulada de 8,3 puntos porcentuales en los ingresos de trabajadores y jubilados, advierte el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Esta caída fue parcialmente compensada mediante el acceso al crédito de los hogares. En concreto, el endeudamiento atrasó los efectos del ajuste. El ingreso disponible se redujo sensiblemente. Mientras los salarios registrados acumulan, desde enero de 2024, una suba de 253%, los servicios esenciales aumentaron muy por encima de ese guarismo, detalla el CEPA. La brecha entre ingresos y gastos obligó a muchas familias a recurrir al endeudamiento para sostener su nivel de consumo.