Así es la tumba de El Noba y el particular detalle que sorprendió a todos

Resumen para apurados
- Una foto de la tumba del cantante El Noba se viralizó recientemente en redes tras mostrar una réplica en miniatura de su moto dejada como homenaje por sus seguidores.
- Lautaro Coronel falleció en junio de 2022 tras chocar con su motocicleta en mayo de ese año, un trágico suceso que conmocionó a los fanáticos de la cumbia 420 y el RKT.
- El homenaje evidencia el arraigo cultural del músico y la vigencia de su memoria entre sus seguidores, consolidándolo como una figura de culto dentro de la música urbana.
La imagen muestra el nicho de Lautaro Coronel, conocido artísticamente como El Noba, rodeado de recuerdos y objetos que sus fanáticos y seres queridos dejaron en el lugar. Entre ellos se pueden observar stickers, un retrato pintado a mano, latas de cerveza y hasta un muñeco.
Pero hubo un objeto que llamó especialmente la atención: una pequeña moto de juguete, colocada frente al nicho como homenaje al vehículo que conducía el cantante cuando sufrió el accidente que terminó provocándole la muerte.
La joven contó en X que había ido al cementerio junto a su padre precisamente para comprobar si era cierto que la moto de El Noba se encontraba allí.
“Con mi viejo fuimos al cementerio para ver el nicho de El Noba, porque yo no le creía que había una moto ahí adentro. Y claro, era una de juguete (una réplica de la que él tenía). Yo realmente creí que habían metido la suya”, relató.
La publicación fue acompañada por la fotografía de la tumba y generó todo tipo de reacciones entre los usuarios, que recordaron al artista y su particular vínculo con las motos.
El accidente que terminó con la vida de El Noba
El Noba murió a los 25 años, luego de permanecer varios días internado en grave estado como consecuencia de un accidente ocurrido mientras circulaba en moto.
El músico había salido de su casa rumbo a la peluquería cuando impactó contra un automóvil. El golpe le provocó graves heridas en la cabeza y, debido a la gravedad de su cuadro, fue trasladado e internado.
El accidente ocurrió el 24 de mayo de 2022 y, tras varios días de internación, su estado de salud se deterioró hasta que finalmente murió en junio de ese año.
Las últimas horas antes del accidente
Según recordó su madre, Vanesa Aranda, El Noba se había levantado durante la tarde del 24 de mayo después de dormir varias horas. Ese día tenía previsto celebrar el cumpleaños de su sobrino Beltrán, a quien le había comprado una bicicleta.
Antes de la celebración decidió pasar por la peluquería, ubicada a pocas cuadras de su casa.
“Prendió la moto, le pidió a mi marido el WD-40 y dijo que ya volvía así tomábamos unos mates”, recordó su madre en diálogo con TN durante 2023.
Eran aproximadamente las 17.30 cuando el músico salió de su casa. Apenas unos minutos después, la familia recibió la noticia del accidente.
“¡Hijo de puta, ponete el casco!”, contó Aranda que le gritó antes de que partiera. El Noba no llevaba casco al momento del choque.
Su muerte provocó una enorme conmoción entre sus seguidores y dentro de la escena de la cumbia 420 y el RKT, géneros de los que se convirtió en uno de sus principales referentes.