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Quién fue el primer novio de Sofi Martínez: el romance que comenzó en el colegio y tuvo varias idas y vueltas

La periodista deportiva contó cómo fue su primer noviazgo, que comenzó cuando tenía 14 años durante un cumpleaños de 15. La relación continuó durante la adolescencia y tuvo varias reconciliaciones.

Quién fue el primer novio de Sofi Martínez: el romance que comenzó en el colegio y tuvo varias idas y vueltas
Quién fue el primer novio de Sofi Martínez: el romance que comenzó en el colegio y tuvo varias idas y vueltas
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En el programa 'Hay amor', la periodista Sofi Martínez reveló que su primer novio fue un compañero de colegio llamado Nacho, con quien empezó a salir a los 14 años.
  • El romance comenzó con un beso en un cumpleaños de 15 y se extendió durante la secundaria con varias idas y vueltas, perdurando incluso un año tras terminar la escuela.
  • Las declaraciones reflejan el creciente interés público en la intimidad de la periodista, cuya faceta personal gana atención mediática más allá de su labor deportiva.
Resumen generado con IA

Sofi Martínez se convirtió en una de las periodistas deportivas más reconocidas de Argentina y, con el crecimiento de su popularidad, también aumentó el interés por su vida privada. Aunque su relación más conocida públicamente fue la que mantuvo con Diego Leuco, la periodista también tuvo romances durante su adolescencia.

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En una entrevista con Nacho Elizalde para el ciclo Hay amor, la integrante de Perros de la calle, de Urbana Play, recordó quién fue su primer novio y cómo comenzó aquella relación.

Según contó, el romance nació cuando tenía apenas 14 años, durante un cumpleaños de 15. La periodista decidió no revelar el apellido del joven y solamente dio a conocer su nombre: Nacho.

“Vamos a ponerle solo un nombre de pila sin apellido: Nacho”, explicó Sofi Martínez al comenzar su relato.

Quién fue el primer novio de Sofi Martínez

La periodista contó que en aquella época sentía cierta presión porque varios de sus compañeros ya habían tenido sus primeros besos.

“Ya todos habían chapado y yo sentía que estaba un poco retrasada, la verdad”, recordó.

Ante la pregunta sobre si se sentía presionada socialmente, reconoció: “Un poco”.

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Sin embargo, aclaró que su vínculo con Nacho no surgió de manera repentina. Ambos ya se conocían y existía una relación previa entre ellos.

“Nacho me gustaba. Y había algo entre nosotros ya, como un poquito más, no fue algo de una noche”, explicó.

El primer beso de Sofi Martínez fue en la pista de un cumpleaños

Sofi Martínez recordó que ella y Nacho eran compañeros de colegio y que el vínculo comenzó a crecer antes de aquel primer beso.

“Íbamos al mismo curso. Ya era algo que nosotros dos estábamos armando”, relató.

Finalmente, el beso ocurrió durante aquella fiesta de 15 años. “Y chapamos, me acuerdo que fue en la pista”, recordó la periodista.

La experiencia, sin embargo, no fue del todo sencilla para ella. “Me sentí medio rara”, reconoció al recordar aquel momento de su adolescencia.

Con el tiempo, aquel primer beso se transformó en un noviazgo que tuvo una duración mucho mayor de la que podía imaginar aquella noche.

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Un noviazgo con varias idas y vueltas

La relación entre Sofi Martínez y Nacho se extendió durante buena parte de la secundaria y estuvo marcada por distintas separaciones y reconciliaciones.

“Fue mi primer novio. De hecho, nos fuimos de viaje de egresados juntos”, reveló la periodista.

Sofi explicó que durante esos años tuvieron varias idas y vueltas, aunque el vínculo continuó incluso después de terminar el colegio.

“Fuimos y vinimos en esos años de secundaria. Pero me acuerdo que estuvimos de novios un año más cuando terminó el colegio”, contó.

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