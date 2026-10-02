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Besos en el aeropuerto: vieron a Sofi Martínez y Diego Leuco juntos y se reavivaron los rumores de reconciliación

Los periodistas fueron captados en una despedida antes de que Leuco emprendiera un viaje. Según trascendió, se abrazaron y se dieron un beso en los labios, una escena que volvió a alimentar las versiones sobre una posible segunda oportunidad.

Besos en el aeropuerto: vieron a Sofi Martínez y Diego Leuco juntos y se reavivaron los rumores de reconciliación
Besos en el aeropuerto: vieron a Sofi Martínez y Diego Leuco juntos y se reavivaron los rumores de reconciliación
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Diego Leuco y Sofi Martínez fueron vistos a los besos en un aeropuerto antes de un viaje del periodista, lo que reavivó rumores de una reconciliación de la expareja.
  • Las imágenes, difundidas en redes, mostraron un abrazo y un beso de despedida tras semanas de apariciones públicas conjuntas y gestos de complicidad televisiva.
  • Pese a la repercusión mediática del video, ninguno de los comunicadores confirmó oficialmente si retomaron la relación sentimental o si mantienen un vínculo amistoso.
Resumen generado con IA

Los rumores de reconciliación entre Diego Leuco y Sofi Martínez volvieron a instalarse con fuerza después de que ambos fueran vistos juntos en un aeropuerto. La escena, que ocurrió antes de que el periodista emprendiera un viaje, quedó registrada en un video que rápidamente despertó comentarios en las redes sociales.

Las imágenes fueron difundidas por la cuenta de Instagram lomaspopucom, que aseguró que la despedida incluyó un abrazo y un beso en los labios. “Él estaba esperando, después él se fue de viaje, se despidieron con un abrazo y un beso en sus labios”, relataron desde la cuenta.

El encuentro no pasó inadvertido y sumó un nuevo capítulo a las especulaciones sobre el vínculo entre los dos periodistas, que en las últimas semanas habían protagonizado distintas apariciones públicas y gestos que llamaron la atención de sus seguidores.

Besos en el aeropuerto: vieron a Sofi Martínez y Diego Leuco juntos y se reavivaron los rumores de reconciliación

Los gestos de Sofi Martínez y Diego Leuco que alimentaron los rumores

La escena del aeropuerto se suma a una serie de señales que despertaron versiones sobre un posible acercamiento entre Leuco y Martínez. Una participación de ambos en un programa de televisión también había generado especulaciones sobre la relación y la complicidad que mantienen.

Desde entonces, cada aparición compartida volvió a ponerlos en el centro de las conversaciones sobre una eventual reconciliación.

Sin embargo, ninguno de los dos confirmó públicamente que haya retomado la relación. Hasta el momento, ni Leuco ni Martínez hicieron declaraciones para aclarar cuál es la situación sentimental que atraviesan.

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