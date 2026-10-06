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El increíble parecido de Sofi Martínez con su mamá: quién es Fernanda Mateos y a qué se dedica

Fernanda Mateos, conocida como “Ferni”, es profesora de Ciencias Políticas y decidió dedicarse a la crianza de sus tres hijos. Sofi Martínez mantiene un vínculo muy cercano con ella y suele compartir momentos juntas en redes sociales.

El increíble parecido de Sofi Martínez con su mamá: quién es Fernanda Mateos y a qué se dedica
El increíble parecido de Sofi Martínez con su mamá: quién es Fernanda Mateos y a qué se dedica
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En redes sociales, Sofi Martínez sorprendió recientemente a sus seguidores al mostrar a su madre, Fernanda Mateos, por el marcado parecido físico y su estrecho vínculo.
  • Mateos es profesora de Ciencias Políticas, pero se dedicó a criar a sus tres hijos. La periodista siempre destacó el apoyo incondicional que recibió de ella desde su infancia.
  • La exposición de este lazo familiar afianza la faceta personal de la periodista deportiva, generando cercanía e interacción con una audiencia que trasciende el ámbito deportivo.
Resumen generado con IA

Sofi Martínez se convirtió en una de las periodistas deportivas más reconocidas de Argentina. Su trabajo en radio y televisión, sus coberturas de grandes acontecimientos deportivos y su presencia en distintos programas de entretenimiento hicieron que su figura trascendiera el ámbito del periodismo.

Sin embargo, detrás de la popularidad de la periodista existe una familia que eligió mantenerse alejada de los flashes. Entre sus integrantes se destaca su mamá, Fernanda Mateos, a quien cariñosamente llaman “Ferni”.

La madre de Sofi Martínez es profesora de Ciencias Políticas, aunque nunca llegó a ejercer esa profesión. Según contó la periodista, Ferni decidió dedicarse a la crianza de sus tres hijos y tuvo un papel fundamental durante su infancia y adolescencia.

Quién es Fernanda Mateos, la mamá de Sofi Martínez

A lo largo de los años, Sofi Martínez se encargó de mostrar en distintas oportunidades el vínculo que mantiene con su madre. La periodista suele compartir fotografías y mensajes dedicados a Ferni, a quien considera una de las personas más importantes de su vida.

Una de las publicaciones que más reflejó esa relación fue un mensaje que Sofi le dedicó en redes sociales. Allí destacó el acompañamiento permanente de su mamá y contó que todos los días se levantaba temprano para escucharla en la radio.

“Acá está la felicidad que mueve mi mundo. Mamá que se levanta 7 am todos los días para ponerse los auriculares y escucharme en la radio. De ahí en adelante todo lo que te puedas imaginar”, escribió la periodista.

La relación entre ambas también quedó reflejada en otra publicación en la que Sofi contó cuánto disfruta ver feliz a su madre.

“Te vi feliz, emocionada, contenta y bailando todo el fin de semana, y entendí que verte feliz era nuestra mejor excusa para ser felices”, expresó.

El increíble parecido de Sofi Martínez con su mamá: quién es Fernanda Mateos y a qué se dedica

El parecido entre Sofi Martínez y su mamá

Además de la cercanía entre ambas, hay otro detalle que suele llamar la atención de los seguidores de la periodista deportiva: el enorme parecido físico entre Sofi Martínez y su mamá.

Cada vez que la periodista comparte una fotografía junto a Ferni, las redes sociales se llenan de comentarios que destacan sus rasgos similares. La semejanza entre madre e hija se convirtió así en uno de los aspectos que más destacan quienes siguen la vida de Sofi fuera de su trabajo.

La periodista también contó que durante su infancia tenía una relación especialmente cercana con su madre. Al recordar aquellos años, se definió como una niña “insoportablemente apegada a mamá y algo antisocial”.

Esa confesión permite entender la dimensión del vínculo que ambas construyeron desde los primeros años de vida de Sofi.

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