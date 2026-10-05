Así fue el mega asado de despedida que la Selección le hizo a Messi

Desde el doloroso 31 de agosto pasado, Argentina lo supo: el fin de una era llegaría pronto con la salida de Lionel Messi de la Selección. Mañana, finalmente, el fútbol escribirá el punto final en uno de los capítulos más gloriosos de su historia. No sin antes atravesar por las merecidas despedidas y homenajes, como el asado que se organizó para que los jugadores pudieran despedir en la intimidad al Capitán.