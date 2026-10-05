Así fue el mega asado de despedida que la Selección le hizo a Messi

Resumen para apurados
- La Selección Argentina despidió a Lionel Messi el domingo con un asado en Ezeiza, previo a su último partido con el equipo nacional tras anunciar su retiro internacional.
- La reunión íntima se dio tras el entrenamiento en el predio de la AFA. El capitán había comunicado hace un mes que dejaría el combinado albiceleste luego de la última final.
- Este martes Messi jugará ante Benín su último encuentro con la camiseta celeste y blanca, marcando el fin del ciclo más exitoso en la historia del fútbol argentino.
Desde el doloroso 31 de agosto pasado, Argentina lo supo: el fin de una era llegaría pronto con la salida de Lionel Messi de la Selección. Mañana, finalmente, el fútbol escribirá el punto final en uno de los capítulos más gloriosos de su historia. No sin antes atravesar por las merecidas despedidas y homenajes, como el asado que se organizó para que los jugadores pudieran despedir en la intimidad al Capitán.
“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…”, escribió hace poco más de un mes Leo en su cuenta de Instagram. La decisión no le causó dolor solo a él, sino a miles de fanáticos y decenas de compañeros del equipo argentino. Este martes, con un partido contra Benín, Messi hará rodar la última pelota con la camiseta celeste y blanca.
El “Dibu” mostró el asado para despedir a Messi
Este domingo Messi llegó por la tarde al predio de la AFA en Ezeiza. El plan incluía el inicio de la concentración para su partido de despedida. Después de 40 minutos de gimnasio, un partido formal y algunos ejercicios más, llegó el momento que coronó la noche: el asado que compartió con algunos de sus compañeros. Aunque no trascendió la lista de invitados, sí se supo que hubo algunas figuras ausentes.
Emiliano “Dibu” Martínez compartió en su cuenta de Instagram un video que generó entre celos y emoción. Fue una de las pocas imágenes que trascendieron de la parte más informal de la reunión. En las imágenes mostró no una, sino dos parrillas con el fuego encendido y en plena cocción.
Así fue el mega asado que se hizo en Ezeiza
Los encargados del asado fueron el “Dibu” y “Licha” Martínez. Pero realmente, quienes estuvieron dejándolo todo en la parrilla fueron Diego Iacovone y Antonia Farías, los encargados de preparar la comida para la Selección. Según contó el cocinero y parrillero, el menú de la noche incluyó vacío, pollo, matambre de cerdo, bife, molleja, chorizo y morcilla. De entrada se sirvieron unas empanadas.
El asado se organizó para todo el plantel y el equipo. Entre los presentes estuvo Leandro Paredes, pese a no estar convocado para el partido contra Benín por la suspensión del Mundial. El gran ausente fue Ángel Di María que, pese a haber salido de la Selección tras el Mundial de Qatar, tenía un lugar esperándolo en la mesa del asado.
Claudio “Chiqui” Tapia también compartió un video en el que se lo vio cocinando otros cortes a la estaca. “Todo para mis chicos”, escribió. Además, la celebración incluyó una torta para festejar el cumpleaños de Santiago Beltrán, arquero de River.