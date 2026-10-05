Dónde queda Benín, el país al que se enfrentará la Selección en la despedida de Messi

El territorio suele asociarse a su vegetación y suelo. Desde la costa hasta una zona al norte, hay una predominancia de bosque ecuatorial. En el centro del país, la región se caracteriza por la presencia del bosque tropical. En las tierras cercanas al río Níger, hacia el norte, aparecen las montañas semiáridas y las sabanas. El clima es predominantemente cálido y húmedo. Las temporadas de lluvias se dan entre abril y julio y, luego, entre septiembre y noviembre.