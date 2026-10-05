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Dónde queda Benín, el país al que se enfrentará la Selección en la despedida de Messi

El país con economía agrícola que enfrentará la Selección fue colonia de Francia hasta 1960 y actualmente cuenta con más de 10 millones de habitantes.

Dónde queda Benín, el país al que se enfrentará la Selección en la despedida de Messi
Foto: journeysbydesign.com
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La Selección argentina enfrentará a Benín este martes a las 20 en el Estadio Monumental, en un partido amistoso organizado con motivo de la despedida de Lionel Messi.
  • Tras jugar ante Burkina Faso, Argentina se medirá con Benín, una excolonia francesa del África occidental independiente desde 1960 que basa su economía en la agricultura.
  • El evento marca el cierre de la trayectoria de Messi con la camiseta nacional y genera gran impacto en los hinchas, habiendo colapsado la venta digital de entradas.
Resumen generado con IA

Este martes la despedida de Messi se jugará desde las 20 en el Estadio Monumental. Después de haberse enfrentado a Burkina Faso, la Selección disputará el juego con Benín, un país limítrofe del último rival. Aunque hoy es un país independiente, hasta hace algunas décadas fue una colonia de Francia, país del que se separó formalmente en 1960.

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Como antigua colonia, Benín es un país de habla francesa. En sus primeros años de independencia y antes de tomar el nombre de Benín, se denominó República de Dahomey y en 1975 adoptó el nombre que actualmente lleva. Su superficie es de aproximadamente 112.000 kilómetros cuadrados, un tamaño que podría ubicarse entre las superficies de las provincias de Santa Fe –133.000– y Catamarca –101.000–.

Dónde queda Benín

Benín es uno de los tantos pequeños países de la costa africana. En particular, se ubica al noroeste, en la parte más occidental del continente, y tiene salida al Golfo de Guinea. Al este limita con Nigeria; al noreste, con Níger; al noroeste, con Burkina Faso y al oeste, con Togo. Aunque su capital es Porto Novo, su ciudad más poblada y sede de gobierno es Cotonú.

Benín se ubica en la zona tropical –entre los trópicos de Cáncer y Capricornio– y en la región subsahariana –al sur del desierto del Sahara–. Por herencia francesa, su religión predominante es el catolicismo. Pero Benín es el país en el que se originó la religión vudú. También tiene presencia de islamistas y protestantes. No debe confundirse con la ciudad de Benín, una región del estado de Edo, al sur de Nigeria.

Organización y actividades de Benín

Benín está dividido actualmente en 12 departamentos, con predominancia territorial de Atakora, Alibori, Donga y Borgou, que ocupan la mitad norte del país. Los otros ocho departamentos ocupan la mitad sur. Tiene una población de entre 10 y 11 millones de habitantes.

Dónde queda Benín, el país al que se enfrentará la Selección en la despedida de Messi Foto: Martin Wegmann

El territorio suele asociarse a su vegetación y suelo. Desde la costa hasta una zona al norte, hay una predominancia de bosque ecuatorial. En el centro del país, la región se caracteriza por la presencia del bosque tropical. En las tierras cercanas al río Níger, hacia el norte, aparecen las montañas semiáridas y las sabanas. El clima es predominantemente cálido y húmedo. Las temporadas de lluvias se dan entre abril y julio y, luego, entre septiembre y noviembre.

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Es un país en vías de desarrollo con gran actividad agraria y un 13% de superficie cultivable. Benín tiene petróleo, oro y mármol, pero son explotados por extranjeros. Se exportan algodón e hidrocarburos. Mantiene relaciones comerciales con India y China como principales compradores, y China y Francia como principales proveedores. El sector del turismo es el tercer empleador del país.

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