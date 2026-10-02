¿Quién heredará la 10 de Messi? El comentario del Dibu Martínez que revolucionó a los hinchas

Resumen para apurados
- Tras golear a Bolivia en Córdoba, Emiliano Martínez postuló en redes a Nico Paz como heredero de la camiseta 10 por su gran nivel ante la ausencia de Lionel Messi.
- Paz marcó un gol y dio una asistencia en el 4-0. El elogio de Martínez abrió debates sobre la sucesión de Messi y reavivó rumores de tensiones internas en el plantel.
- Lionel Scaloni frenó las especulaciones y avisó que reservará la emblemática camiseta para evaluar la transición generacional del equipo antes de asignar un nuevo portador.
Una nueva era se dio por iniciada. Una en la que el líder futbolístico y el guía en la conquista de grandes títulos de la Argentina ya no será el mismo. Un lapso en que la camiseta del organizador del juego, del cerebro del equipo, quedará vacante. Habrá un período en que la casaca del diez deberá resguardarse en algún depósito o todavía no deberá asignarse. Aunque quizás ese momento no sea tan prolongado. Para algunos jugadores de la Selección, el nuevo “10” de la era post Messi ya estaría claro.
La aplastante victoria por 4-0 frente a Bolivia en el Mario Alberto Kempes de Córdoba funcionó como la primera prueba de fuego del ciclo sin la presencia en cancha del astro rosarino, antes de su despedida definitiva en el Monumental. En medio del despliegue colectivo, Nicolás Paz se adueñó de todos los flashes con una actuación consagratoria: convirtió un golazo definiendo por encima del arquero, le sirvió una asistencia precisa de tiro libre a Cristian Romero y exhibió una soltura técnica brillante para conducir los ataques entre líneas.
El guiño del "Dibu" Martínez que encendió las redes
El impacto del rendimiento del joven volante del Como no tardó en trasladarse al plano digital y encender los vestuarios. Tras el partido, Paz subió una serie de imágenes de la noche cordobesa en sus redes y recibió un elogioso comentario del mismísimo Emiliano "Dibu" Martínez. "¿New number 10?", escribió el arquero marplatense en el posteo, un guiño directo que muchos interpretaron como la bendición oficial de uno de los referentes pesados del plantel hacia el candidato a heredar el emblemático número.
Sin embargo, las palabras de Martínez no estuvieron exentas de polémica y rápidamente despertaron sospechas en las plataformas digitales. En los canales virtuales se generó un intenso debate sobre la inoportunidad de sus expresiones, al no esperar siquiera al retiro formal de la Pulga para proyectar su reemplazo. Esta reacción alimentó los rumores de viejas rispideces y fisuras en la interna del plantel, reflotadas recientemente por trascendidos sobre supuestas diferencias de liderazgo entre el capitán y el guardameta tras la última gesta mundialista.
La decisión de Scaloni y los candidatos al dorsal de leyenda
Más allá de las conjeturas alrededor sobre figuras nuevas, la nómina de aspirantes a la histórica camiseta también contempla a futbolistas asentados como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister o Julián Álvarez. No obstante, el propio Lionel Scaloni bajó los decibeles en rueda de prensa y dejó en claro que la mítica "10" no se le entregará a nadie en lo inmediato por respeto al capitán. El DT remarcó que el dorsal guardará una especie de reserva preventiva hasta las próximas convocatorias, tiempo en el que evaluará la evolución de la nueva camada mientras diagrama los cimientos tácticos de la Argentina del futuro.