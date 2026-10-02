¿Quién heredará la 10 de Messi? El comentario del Dibu Martínez que revolucionó a los hinchas

Una nueva era se dio por iniciada. Una en la que el líder futbolístico y el guía en la conquista de grandes títulos de la Argentina ya no será el mismo. Un lapso en que la camiseta del organizador del juego, del cerebro del equipo, quedará vacante. Habrá un período en que la casaca del diez deberá resguardarse en algún depósito o todavía no deberá asignarse. Aunque quizás ese momento no sea tan prolongado. Para algunos jugadores de la Selección, el nuevo “10” de la era post Messi ya estaría claro.