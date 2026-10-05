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La formación especial que prepara Scaloni para despedir a Messi en el Monumental

El DT planea rodear al capitán de varios campeones del mundo y prepara regresos especiales para su último partido con la Selección.

ÚLTIMOS DETALLES. Lionel Scaloni define el equipo que acompañará a Messi en su despedida de la Selección frente a Benín.
ÚLTIMOS DETALLES. Lionel Scaloni define el equipo que acompañará a Messi en su despedida de la Selección frente a Benín.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Scaloni alista un once con base campeona en Qatar para despedir a Lionel Messi este martes en el Monumental ante Benín, en lo que será su último partido con la Selección.
  • El DT sumó especialmente a De Paul y Otamendi para acompañar al diez junto a Álvarez y Martínez, supliendo las ausencias de Ángel Di María y Nahuel Molina.
  • El emotivo homenaje marcará el cierre de la era dorada de la Albiceleste, dando inicio a una obligada renovación generacional tras el adiós definitivo de su capitán.
Resumen generado con IA

Lionel Scaloni empieza a definir el equipo que acompañará a Lionel Messi en su última función con la camiseta de la selección argentina. Para el duelo del martes frente a Benín, desde las 20 en el Monumental, el entrenador proyecta una formación cargada de campeones del mundo y con una estructura muy cercana a la que alcanzó la gloria en Qatar 2022.

La intención del cuerpo técnico es que el capitán pueda despedirse rodeado por buena parte de los futbolistas que marcaron la etapa más exitosa de la Selección. Por eso, algunos nombres que no formaban parte originalmente de la convocatoria se sumaron especialmente al trabajo en el predio de Ezeiza.

Uno de ellos es Rodrigo De Paul. El volante de Inter Miami viajó para acompañar a Messi y aparece como titular en el medio campo, en lugar de Nicolás Paz. También regresó Nicolás Otamendi, quien había cerrado su ciclo en la Selección, pero volverá excepcionalmente para compartir la zaga con Cristian Romero y tener también su propia despedida.

La posible formación de Argentina para enfrentar a Benín

De esta manera, Scaloni proyecta una formación con Emiliano “Dibu” Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Otamendi y Nicolás Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El esquema le permitiría al entrenador reunir a buena parte de la base campeona del mundo y, al mismo tiempo, sostener una ofensiva de jerarquía para acompañar al “10” en su última presentación.

Entre las ausencias más importantes estará Nahuel Molina, suspendido y sin autorización de Roma para sumarse al plantel, por lo que Giay ocuparía el lateral derecho. Tampoco estará Ángel Di María, que ya puso punto final a su etapa en la Selección y tiene un compromiso con Rosario Central el mismo martes.

Así, mientras crece la expectativa por los homenajes que rodearán la jornada, Scaloni prepara un equipo cargado de simbolismo: una especie de reencuentro con Qatar para acompañar a Messi en la noche que marcará el final de su historia con la "Albiceleste".

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