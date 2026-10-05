La formación especial que prepara Scaloni para despedir a Messi en el Monumental

Lionel Scaloni empieza a definir el equipo que acompañará a Lionel Messi en su última función con la camiseta de la selección argentina. Para el duelo del martes frente a Benín, desde las 20 en el Monumental, el entrenador proyecta una formación cargada de campeones del mundo y con una estructura muy cercana a la que alcanzó la gloria en Qatar 2022.