Del 7-0 a Burkina Faso al asado con Lionel Messi: la Selección ya empezó a vivir la despedida del capitán

El "10" no estará solo en su última concentración. Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi, que también se retiró de la Selección, se sumaron al grupo para acompañarlo en el adiós. Después de una merienda con sus compañeros y del entrenamiento a puertas cerradas, la noche quedó reservada para el tradicional asado en el predio, del que también participará Leandro Paredes, inhabilitado para jugar por una suspensión. Emiliano "Dibu" Martínez lo había anticipado tras la goleada a Burkina Faso. "Hablamos, viene el domingo y hacemos un asado en el predio".