Del 7-0 a Burkina Faso al asado con Lionel Messi: la Selección ya empezó a vivir la despedida del capitán

Resumen para apurados
- Lionel Messi llegó este domingo al predio de Ezeiza para concentrar por última vez con la Selección Argentina, antes de su partido despedida del martes contra Benín.
- El plantel compartió un asado tras golear 7-0 a Burkina Faso, en un duelo donde Scaloni probó a la dupla Lautaro-Julián y dio rodaje a juveniles como Nico Paz y Mastantuono.
- El adiós de Messi en un Monumental colmado marcará el cierre de un ciclo histórico y acelerará el recambio generacional de la Albiceleste hacia futuras competencias.
DESDE BUENOS AIRES.- La combi se detuvo frente al predio de Ezeiza pasadas las 17 y de ella bajó Lionel Messi, sonriente y con anteojos de sol negros. La escena se repitió durante más de dos décadas, pero esta vez tuvo otro peso: el capitán ingresó por última vez al complejo que lleva su nombre para entrenarse de manera oficial con la selección argentina, en la antesala del partido del martes contra Benín, en el Monumental, que marcará su despedida.
La AFA compartió el momento en sus redes con un mensaje breve. "Bienvenido capitán. La emoción es total". Claudio "Chiqui" Tapia, que lo recibió con un abrazo, sumó su propio toque. El presidente de la entidad publicó fotos junto al rosarino, ambos con lentes oscuros, y escribió: "Uno que los lleva con style. ¡Bienvenido Capi de mi vida!". En otro posteo agregó. "No trates de entenderla, disfrútala", un mensaje dirigido a quienes cuestionaron la organización de esta fecha FIFA y el escaso nivel de los rivales.
El "10" no estará solo en su última concentración. Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi, que también se retiró de la Selección, se sumaron al grupo para acompañarlo en el adiós. Después de una merienda con sus compañeros y del entrenamiento a puertas cerradas, la noche quedó reservada para el tradicional asado en el predio, del que también participará Leandro Paredes, inhabilitado para jugar por una suspensión. Emiliano "Dibu" Martínez lo había anticipado tras la goleada a Burkina Faso. "Hablamos, viene el domingo y hacemos un asado en el predio".
Lo que dejó la goleada
Mientras la atención se concentra en la despedida, el 7 a 0 contra Burkina Faso dejó algunas certezas para Lionel Scaloni. El rival, un equipo juvenil que aterrizó en el país apenas cinco horas antes del partido, nunca exigió a la Selección, por lo que el resultado tiene un valor relativo. Aun así, el entrenador destacó la actitud. "En ningún momento se vio un equipo relajado y eso es lo que les pedí", aseguró.
En lo táctico, la principal señal fue la sociedad entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez en un 4-4-2 que el cuerpo técnico pretende sostener. Según Scaloni, que ambos jueguen juntos "es una idea bastante firme". El "Toro" respondió con un gol y dos asistencias, y alcanzó los 42 tantos con la camiseta argentina, la misma cifra que Sergio Agüero en el tercer escalón de la tabla histórica.
La otra lectura pasa por el recambio. Tomás Palacios, Matías Soulé y Santiago Castro debutaron en la mayor; Franco Mastantuono marcó su primer gol con la Albiceleste; Gianluca Prestianni convirtió y asistió a Julián, y Nico Paz volvió a mostrarse como una de las piezas con más futuro. "Todos los chicos jóvenes están aportando frescura y ganas de querer estar. Hay que llevarlos poco a poco y cuidarlos", explicó Scaloni. El "Dibu", que dejó el arco en cero, también se refirió a los nuevos nombres. Consultado sobre quién debería heredar la 10, no dudó. "Nico va picando en punta".
"Es lo que más vamos a extrañar"
Más allá del análisis futbolístico, la noche del sábado dejó en claro que todo gira alrededor del capitán. Scaloni lo explicó con una frase que resume el sentimiento del grupo. "Lo que transmite en una cancha de fútbol no se lo vi a nadie y es lo que más vamos a extrañar".
El arquero, uno de los socios más cercanos del rosarino en la etapa más gloriosa de la Selección, eligió palabras igual de sentidas. "Fue uno de los mayores honores que tengo en mi carrera, tratar de ayudarlo a que consiguiera lo que tanto deseaba porque es el mejor jugador de la historia". Su deseo para el martes es simple. "Quiero verlo disfrutar y sonreír".
La cuenta regresiva
Este lunes, la Selección realizará su último entrenamiento en Ezeiza, en el que Scaloni terminará de definir el equipo. Por ahora no trascendió un "11" probable, aunque hay una certeza: Messi será titular y la idea es que juegue todo el partido.
El martes, desde las 20, el Monumental será el escenario del adiós, con las entradas totalmente agotadas. La AFA prepara homenajes antes del inicio, en el entretiempo y tras el pitazo final, e invitó a los campeones del mundo en Qatar 2022 a acompañar al capitán junto a sus familias. Para quienes no consiguieron lugar en el estadio, habrá un Fan Fest en Ciudad Universitaria, de 12 a 24.
El propio Scaloni imagina esa noche "con emoción de todo el mundo", anticipó el DT, que tendrá en sus manos la formación que marcará el final de Messi con la Albiceleste.