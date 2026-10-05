Política

Passalacquaa va a la Justicia: busca frenar la Ley de Tierras en Misiones

El gobernador justificó la medida en la necesidad de preservar el territorio provincial.

Hugo Passalacqua
Hugo Passalacqua
Hace 4 Hs

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, recurrirá a la Justicia para intentar frenar la aplicación de la Ley de Tierras. El mandatario instruyó al fiscal de Estado provincial, Eduardo Duarte, para oponerse a las operaciones de compra de tierras que puedan afectar los intereses de la provincia.

El decreto provincial se conoció después de que la Corte Suprema dejara sin efecto una resolución judicial que había suspendido la aplicación del artículo del DNU que eliminó las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros. El máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad del régimen, sino que consideró que la organización que había iniciado esa demanda no tenía legitimación suficiente para plantear el reclamo en esos términos.

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Passalacqua justificó la medida en la necesidad de preservar el territorio provincial y cuestionó el impacto que, según sostuvo, tiene la nueva situación sobre Misiones. “No podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido”, afirmó el gobernador, quien remarcó además que la provincia posee una extensa frontera internacional con Brasil y Paraguay, una importante biodiversidad y una economía con fuerte presencia de pequeños productores

Temas MisionesHugo Passalacqua
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