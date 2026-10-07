El Gobierno analiza incorporar límites a la venta de tierras a extranjeros para desactivar la sesión de Diputados

Resumen para apurados
- El oficialismo analiza fijar límites a la venta de tierras a extranjeros en Diputados para desactivar la sesión opositora del 15 de octubre contra el DNU 70/23.
- La medida surge tras la derogación de la Ley de Tierras por decreto, lo que provocó reclamos de gobernadores aliados y causas que analiza la Corte Suprema con conjueces.
- Con este plan, el Ejecutivo busca evitar una derrota parlamentaria, contener la presión de las provincias y recuperar la iniciativa política en el Congreso.
Con un ojo puesto en la Corte Suprema y otro en la Cámara de Diputados, el oficialismo analiza una alternativa para intentar desactivar la sesión opositora convocada para el 15 de octubre: incorporar límites a la venta de tierras a extranjeros dentro del proyecto de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que debe ser tratado por la Cámara baja.
La iniciativa es evaluada por el bloque de La Libertad Avanza (LLA), bajo la conducción de Martín Menem, como una posible salida para contener la presión de gobernadores y bloques aliados que reclaman al Gobierno una respuesta después de la derogación de la Ley de Tierras mediante el DNU 70/23.
La estrategia todavía no está definida. Según fuentes parlamentarias, representantes del oficialismo mantuvieron reuniones para analizar distintas alternativas que permitan desactivar la denominada “megasesión” impulsada por la oposición. Una de ellas consiste en incorporar un capítulo específico sobre tierras dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada; otra posibilidad sería avanzar mediante una resolución.
El objetivo político es evitar que el 15 de octubre la oposición consiga reunir el quórum necesario para abrir el recinto y avanzar con un temario que excede la cuestión de las tierras.
La oposición prepara una sesión con varios frentes
La convocatoria opositora contempla el rechazo del DNU 70/23, que entre otras medidas derogó la Ley de Tierras y eliminó las restricciones que regían para la adquisición de determinados inmuebles rurales por parte de extranjeros.
A ese punto se suman la prórroga de la emergencia en discapacidad y una iniciativa destinada a abordar la creciente morosidad y el endeudamiento de las familias.
En el oficialismo sostienen que los bloques opositores no tienen, por ahora, los votos suficientes para garantizar el quórum. Sin embargo, la posibilidad de que algunos gobernadores y sectores dialoguistas acompañen la convocatoria incrementó la presión sobre la Casa Rosada para que presente una alternativa.
La discusión sobre la Ley de Tierras, en particular, se convirtió en uno de los principales puntos de tensión entre el Gobierno y sus aliados provinciales.
La Corte Suprema, otro factor de presión
El debate parlamentario se desarrolla además en paralelo a un nuevo movimiento judicial relacionado con la derogación de la Ley de Tierras.
La Corte Suprema convocó a dos conjueces para intervenir en un planteo presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie, una organización ambientalista que promovió una acción colectiva para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, mediante el cual el Gobierno derogó la normativa que establecía límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
El planteo quedó vinculado con una causa iniciada por el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), que persigue un objetivo similar.
La asociación, sin embargo, pidió al máximo tribunal que aclare si una decisión anterior también alcanza a su expediente. Argumenta que su presentación se sustenta en una legitimación diferente de la invocada por los excombatientes y que ese aspecto todavía no fue analizado por la Corte.
Si el máximo tribunal acepta el planteo, deberá definir junto con los conjueces designados por sorteo -los camaristas Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci- si el expediente vuelve a la Justicia Federal de La Plata o de Bariloche, o si la propia Corte resuelve la medida cautelar.
El oficialismo busca evitar una derrota política
El escenario judicial agrega presión a la estrategia parlamentaria de LLA. En sectores de la oposición interpretan que una eventual intervención de la Corte que limite los efectos de la derogación de la Ley de Tierras podría funcionar como una vía de salida para el Gobierno frente a la presión parlamentaria.
Por eso, algunos diputados opositores miran con desconfianza la posibilidad de que el oficialismo presente ahora una iniciativa propia para reinstalar restricciones a la venta de tierras a extranjeros. En esos sectores la consideran un posible “plan B” para evitar que el tema llegue al recinto en una sesión convocada por la oposición.
En los últimos días también circuló la posibilidad de incorporar la cuestión de las tierras al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional referido a Malvinas. La alternativa fue descartada por el oficialismo, que considera que ambas discusiones no deberían quedar vinculadas.
La estrategia de Menem
Más allá del mecanismo elegido, la intención del oficialismo es evitar que la sesión del jueves 15 de octubre se convierta en una demostración de fuerza opositora y coincida con la movilización universitaria.
La estrategia que analiza LLA contempla también trasladar los debates sobre discapacidad y morosidad al 21 de octubre, en una sesión convocada por el propio oficialismo.
De esta manera, el Gobierno busca recuperar la iniciativa parlamentaria, evitar una derrota política en el recinto y, al mismo tiempo, ofrecer una respuesta a los gobernadores y aliados que reclaman restablecer algún tipo de límite a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.