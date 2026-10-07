El Gobierno analiza incorporar límites a la venta de tierras a extranjeros para desactivar la sesión de Diputados

Con un ojo puesto en la Corte Suprema y otro en la Cámara de Diputados, el oficialismo analiza una alternativa para intentar desactivar la sesión opositora convocada para el 15 de octubre: incorporar límites a la venta de tierras a extranjeros dentro del proyecto de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que debe ser tratado por la Cámara baja.