Miniserie "Cautiva": la historia real de Silvia Albarenque, la mujer que denunció abusos en un convento
La serie Cautiva está inspirada en la historia real de Silvia Albarenque, quien pasó casi 14 años en un convento de Entre Ríos, denunció abusos y restricciones a su libertad y logró salir en 2013.
Resumen para apurados
- La miniserie Cautiva recrea el caso de Silvia Albarenque, quien denunció torturas y privación de la libertad en un convento carmelita de Nogoyá, Entre Ríos, tras lograr huir en 2013.
- Albarenque pasó 14 años aislada y bajo castigos físicos. En 2016 una pesquisa periodística expuso la situación y derivó en la condena penal de la priora Luisa Toledo en 2019.
- La producción renueva el debate sobre el control y las violaciones a los derechos humanos dentro de órdenes religiosas, consolidando el impacto del caso en la memoria social.
La miniserie Cautiva, protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega, recupera una historia real ocurrida en un convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, Entre Ríos. La ficción está inspirada en las denuncias de Silvia Albarenque y otras religiosas que estuvieron durante años bajo las reglas de clausura del monasterio.
Silvia ingresó al convento en 1999, cuando tenía apenas 18 años, en busca de una vida dedicada a la fe. Permaneció allí durante casi 14 años y, según declaró ante la Justicia, durante ese período sufrió distintos castigos y restricciones que excedían las normas religiosas.
Su historia se conoció públicamente en 2016, a partir de una investigación periodística que derivó en una causa judicial contra Luisa Ester Toledo, quien había sido priora del monasterio.
Quién es Silvia Albarenque y por qué inspiró Cautiva
Silvia nació en María Grande, Entre Ríos, en el seno de una familia de tradición católica. En 1999 se mudó a Paraná para estudiar Psicología, pero después de cursar un cuatrimestre decidió ingresar al convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá.
Tenía 18 años y adoptó el nombre religioso de María Teresa de la Eucaristía. Allí comenzó una vida marcada por la clausura, la oración y el trabajo. En 2004 realizó sus votos solemnes de obediencia, castidad y pobreza.
Tres años después, cuando Luisa Ester Toledo asumió como priora, Silvia comenzó a describir una serie de situaciones que, según su testimonio, fueron más allá de las prácticas religiosas.
La serie toma elementos de su experiencia para construir al personaje de Clara, interpretado por Carolina Kopelioff. Lorena Vega, en tanto, interpreta a la madre superiora. La producción no reproduce de forma literal la historia de Silvia, sino que también incorpora experiencias de otras religiosas que denunciaron lo ocurrido en el monasterio.
Los castigos que denunció durante el juicio
Durante el proceso judicial, Silvia relató distintas prácticas que, según su testimonio, eran utilizadas como mecanismos de castigo. Entre ellas mencionó la mordaza, los azotes con un látigo, el cilicio y períodos de encierro.
Uno de los elementos que más recordó fue la mordaza. Según explicó, se trataba de un tubo de vitaminas perforado que se colocaba y sujetaba detrás de la cabeza. De acuerdo con su declaración, podía permanecer con ese elemento durante varios días y se lo retiraban únicamente para comer.
También contó que en determinadas ocasiones era encerrada en su celda durante tres días o más, con las puertas y ventanas cerradas. Durante esos períodos, recibía solamente pan y agua y quedaba excluida de las actividades comunitarias.
Silvia sostuvo además que las prácticas eran justificadas dentro del convento a partir de las reglas religiosas. En una entrevista realizada en 2021, afirmó que, desde su perspectiva, esas normas habían sido utilizadas para generar miedo y ejercer control.
Cómo logró salir del convento
Durante años, Silvia manifestó su intención de abandonar el monasterio. Según declaró, realizó pedidos tanto de manera verbal como por escrito, pero sus solicitudes eran rechazadas.
Incluso llegó a escribir pequeños mensajes dentro del convento en los que expresaba su deseo de irse. Finalmente, el 1 de abril de 2013, su madre, María Luisa Rausch, pudo retirarla del monasterio.
Silvia había pasado casi 14 años en el convento. De acuerdo con los testimonios incorporados posteriormente a la causa, atravesaba entonces un delicado estado físico y emocional.
El regreso a la vida fuera del monasterio tampoco fue inmediato. Después de tantos años de aislamiento, tuvo que reconstruir sus vínculos, recuperar su autonomía y volver a enfrentarse con situaciones cotidianas que habían quedado fuera de su experiencia.
La investigación que destapó el caso
Aunque Silvia había abandonado el convento en 2013, su historia recién tomó estado público tres años después. En agosto de 2016, una investigación del periodista Daniel Enz publicada en la revista Análisis difundió los testimonios de distintas religiosas que habían pasado por el monasterio.
Entre ellas estaban Silvia Albarenque y Roxana Peña, quienes denunciaron restricciones a su libertad y distintos castigos.
A partir de esa investigación, la Justicia de Entre Ríos abrió una causa y ordenó un allanamiento en el convento. El expediente se concentró especialmente en las acusaciones contra Luisa Ester Toledo y en la presunta privación ilegítima de la libertad de las dos mujeres.
Uno de los puntos centrales de la investigación fue determinar si las religiosas habían podido abandonar libremente el monasterio después de expresar su voluntad de hacerlo.
La condena a Luisa Toledo
El proceso judicial terminó en junio de 2019. El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay condenó a Luisa Ester Toledo a tres años de prisión efectiva por dos hechos de privación ilegítima de la libertad agravada.
La sentencia consideró acreditados los hechos denunciados por Silvia y Roxana Peña. En el caso de Silvia, el tribunal tuvo en cuenta que había manifestado su intención de abandonar el convento y que permaneció allí hasta abril de 2013 pese a sus reiterados pedidos.
Toledo apeló la sentencia, pero en diciembre de 2020 la Sala I de la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos confirmó la condena, que quedó firme.
Qué fue de Silvia después de abandonar el convento
Luego de salir del monasterio, Silvia inició un proceso para recuperar su autonomía y retomar proyectos personales. También volvió a estudiar y revisó su vínculo con la religión después de la experiencia que había atravesado. En 2022 se recibió de profesora de Literatura y decidió alejarse de la Iglesia.
Su historia, que durante años permaneció vinculada a una experiencia de clausura, volvió a cobrar visibilidad a través de Cautiva. La miniserie recupera elementos de un caso que llegó a la Justicia y que comenzó a conocerse públicamente a partir de los testimonios de mujeres que denunciaron lo que habían vivido dentro del convento.