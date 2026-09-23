La miniserie argentina que recomendó Stephen King y que se estrena esta semana en Netflix

Un relato gótico cruzado por el terror social

En esta oportunidad, la historia se centra en Ema (Mercedes Morán), una médica jubilada que lidia desde siempre con el don de ver y escuchar a los difuntos. Su frágil rutina colapsa con la muerte de su madre y la irrupción de su sobrina Julie, cuya sensibilidad con el más allá es desgarradora. En paralelo, un triple crimen adolescente en el barrio porteño de Lugano desencadena que ese fenómeno sobrenatural se vuelva masivo y contagioso entre los vecinos.