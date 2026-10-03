“Es imposible”: vinieron a ver a la Salección ante Burkina Faso, pero el precio de las entradas fue tema de conversación

Resumen para apurados
- Hinchas argentinos asistieron al Monumental este sábado ante Burkina Faso debido a los altos precios y la falta de tickets para la despedida de Lionel Messi.
- Las entradas para el último partido del astro ante Benín oscilaron entre $90.000 y $480.000, agotándose rápidamente y obligando al público común a buscar alternativas.
- El descontento por los valores de los boletos expone la brecha de accesibilidad para la afición, mientras el seleccionado afronta el inminente adiós de su máximo ídolo.
DESDE BUENOS AIRES. - Gonzalo Calvetti vivió muchos años en Barcelona y, entre 2004 y 2005, cuando un tal Lionel Messi recién empezaba a asomar, tuvo la suerte de conocerlo. Hace poco le regaló a su hija Isabela una camiseta del rosarino con los colores del Barcelona y le contó aquella historia. Este sábado, padre e hija llegaron desde Villa Crespo al Monumental con una misión. "Es la primera vez que traigo a mi hija a ver a la Selección. Hoy queríamos despedirlo", contó.
La paradoja es que el capitán no estará en la cancha. Messi, que anunció su retiro de la Selección el 31 de agosto, solo fue convocado para el amistoso del martes ante Benín, que será su adiós ante el público argentino. "Estamos muy contentos, un poco tristes porque no lo vamos a ver a Messi, pero hoy era el partido para venir, porque para el martes era complicado", explicó el padre.
Complicado es un eufemismo. Las entradas para la despedida se agotaron en alrededor de una hora y media, entre quejas en las redes sociales, con precios que iban de $90.000 a $480.000, los mismos que para esta noche. "Imposible, no se podía. Para el público común es imposible", sostuvo. "Calculo que está todo vendido para gente exclusiva. Para la gente común no había entradas", agregó.
“Es nuestro emblema"
Para Isabela, la noche tiene sabor a estreno. "Estoy emocionada y nerviosa, pero siento que vamos a ganar", confesó. Cuando le preguntaron por su jugador favorito más allá de Messi, no quiso elegir. "No sé, todos por igual".
Su papá le pone palabras a lo que significa la camiseta. "La Selección es todo: es nuestro emblema, es nuestra alegría. Vivimos un momento complicado para muchas personas y creo que la Selección nos da algo que no nos dan los gobiernos. Nos da esa unión a todos", reflexionó.
El rival, en cambio, es casi un desconocido. "Me enteré de que estaba medio quedado allá, en Marruecos. La verdad es que no conocía al equipo, no sabíamos quiénes eran. Pero bienvenidos: el equipo que venga a jugar con Argentina va a ser bien recibido. Lo importante es que vamos a ver a otros jugadores, a otros ídolos. Lo importante es Argentina", señaló.
Compartir la pasión con su hija lo resume todo. "Con mi hija es todo. Mi idea era venir a ver a Messi por última vez", reconoció. Su mensaje para el capitán apunta más a la persona que al jugador: "Es un tipo tan sencillo, tan buena persona, que eso es lo importante. Messi es todo".
Isabela, en cambio, eligió consolarlo por la final perdida. "Que tenga mucha suerte, que aunque quedamos segundos no pasa nada, porque él es un ídolo para todo el mundo. Le desearía muchos abrazos y muchos besos", dijo. Messi dirá adiós el martes. Ella, a su manera, ya lo despidió.