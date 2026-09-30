Rockhopper mantiene su plan de extraer petróleo en Malvinas en 2028 pese a las medidas de Argentina

La compañía británica sostiene que el desarrollo cuenta con financiamiento y que el proyecto mantiene su cronograma. En una comunicación difundida en septiembre, Rockhopper señaló que las licencias petroleras fueron otorgadas por el Gobierno de las islas y que cuentan con el respaldo del Reino Unido. La empresa también indicó que no esperaba un impacto significativo de los acontecimientos recientes sobre las actividades de desarrollo de Sea Lion.