Rockhopper mantiene su plan de extraer petróleo en Malvinas en 2028 pese a las medidas de Argentina

Resumen para apurados
- La británica Rockhopper ratificó su plan de extraer petróleo en las Islas Malvinas en 2028 con apoyo del Reino Unido, pese a las restricciones impuestas por el Gobierno argentino.
- La Justicia argentina ordenó frenar el proyecto Sea Lion y la Casa Rosada sancionó a 60 entidades ligadas al área, además de recurrir al arbitraje ante la ONU por derechos soberanos.
- La disputa legal y diplomática escalará mientras las petroleras avanzan con el financiamiento, tensando el reclamo de soberanía y la explotación de recursos en el Atlántico Sur.
La empresa británica Rockhopper Exploration ratificó que mantiene su objetivo de comenzar a extraer petróleo en las Islas Malvinas en 2028, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno argentino contra las compañías vinculadas con el proyecto Sea Lion.
En su actualización sobre el emprendimiento, la petrolera señaló que mantiene como meta alcanzar la primera producción de petróleo durante el primer trimestre de 2028. La compañía también destacó el respaldo del Gobierno del Reino Unido y de las autoridades de las islas.
Qué dijo Rockhopper sobre el proyecto Sea Lion
Rockhopper posee el 35% del proyecto Sea Lion, mientras que la petrolera israelí Navitas Petroleum, que además es la operadora, tiene el 65% restante.
La compañía británica sostiene que el desarrollo cuenta con financiamiento y que el proyecto mantiene su cronograma. En una comunicación difundida en septiembre, Rockhopper señaló que las licencias petroleras fueron otorgadas por el Gobierno de las islas y que cuentan con el respaldo del Reino Unido. La empresa también indicó que no esperaba un impacto significativo de los acontecimientos recientes sobre las actividades de desarrollo de Sea Lion.
El proyecto contempla la explotación del yacimiento ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, frente al archipiélago cuya soberanía es reclamada por Argentina y que se encuentra bajo administración británica.
Rockhopper había informado previamente que la primera fase de Sea Lion ya había sido aprobada y que contaba con financiamiento para avanzar hacia la producción prevista para 2028.
Qué medidas tomó Argentina contra las petroleras
El Gobierno de Javier Milei profundizó durante septiembre las medidas contra las empresas que participan de actividades hidrocarburíferas en las islas.
A comienzos de mes, la Argentina inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas por actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Días después, la medida fue ampliada a otros 15 sujetos.
El Gobierno argentino sostiene que esas actividades se desarrollan sin autorización de la Argentina y que afectan sus derechos soberanos sobre las islas y los espacios marítimos correspondientes.
El 28 de septiembre, además, la Casa Rosada informó que instruyó a la Cancillería y a sus equipos jurídicos para iniciar un procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el objetivo de impedir la explotación de hidrocarburos vinculada con Sea Lion.
La Justicia argentina ordenó frenar el proyecto Sea Lion
A las medidas administrativas y diplomáticas se sumó una decisión judicial. El 16 de septiembre, la Justicia Federal argentina ordenó frenar el proyecto petrolero Sea Lion y dispuso que Navitas y Rockhopper se abstengan de iniciar, continuar o ejecutar obras necesarias para poner en marcha la explotación.
La decisión judicial agrega un elemento de conflicto al cronograma anunciado por las empresas. Mientras Rockhopper sostiene que los acontecimientos recientes no deberían producir un efecto significativo sobre el desarrollo del proyecto, la medida cautelar dictada en Argentina ordenó detener las obras.
Rockhopper y Navitas mantienen el objetivo para 2028
Pese a las medidas argentinas, Rockhopper y Navitas mantienen públicamente el objetivo de alcanzar la primera producción de petróleo en Sea Lion durante el primer trimestre de 2028.
La petrolera británica, que descubrió el yacimiento en 2010, informó que su participación en el proyecto es del 35% y que Navitas es responsable de la operación.
El desarrollo de Sea Lion se encuentra así en medio de una disputa que combina intereses petroleros, decisiones judiciales, medidas del Gobierno argentino y el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Por el momento, la empresa sostiene que su calendario de producción para 2028 continúa vigente, mientras Argentina mantiene sus acciones administrativas, judiciales y diplomáticas para intentar impedir la explotación.