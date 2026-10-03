VIDEO. Ángel de Brito explicó por qué canceló su visita al programa de Mario Pergolini

En la emisión de su programa de streaming "Ángel Responde", por Bondi Live, el periodista afirmó: "Me están preguntando mucho por Mario Pergolini y sobre porque no fui al programa. Y, lo voy a explicar fácil y corto para que se entienda. Fue así de sencillo: me invitaron, dije que sí y el lunes me bajé".