VIDEO. Ángel de Brito explicó por qué canceló su visita al programa de Mario Pergolini

Resumen para apurados
- Ángel de Brito aclaró en streaming que canceló su visita al ciclo de Mario Pergolini en El Trece por motivos personales que le impidieron asistir a la grabación prevista.
- El conductor de LAM señaló que avisó con cuatro días de anticipación a la producción, desmintiendo la versión de Pergolini de que los había dejado plantados a último momento.
- Aunque De Brito le restó dramatismo al cruce mediático, el episodio expuso cortocircuitos entre las producciones televisivas y los tiempos de los invitados del espectáculo.
Ángel de Brito rompió el silencio y explicó por qué tomó la decisión de cancelar su participación en "Otro día perdido", el programa que conduce Mario Pergolini en El Trece.
En la emisión de su programa de streaming "Ángel Responde", por Bondi Live, el periodista afirmó: "Me están preguntando mucho por Mario Pergolini y sobre porque no fui al programa. Y, lo voy a explicar fácil y corto para que se entienda. Fue así de sencillo: me invitaron, dije que sí y el lunes me bajé".
"Cancelé mi ida por temas personales, por cosas de las que me tenía que ocupar ayer jueves por la tarde, en el horario de la grabación", añadió.
En esta línea, el conductor de LAM (América) remarcó que había informado su decisión a la producción de Pergolini el lunes 28 de agosto. "O sea: lunes, martes, miércoles, jueves... Tenés tiempo para encontrar otro invitado", sostuvo.
Poco después, el conductor se dirigió directamente al equipo de Otro Día Perdido: “Esto se lo digo a la producción. Porque capaz que le dijeron a Mario que cancelé a último momento, porque eso es lo que dijo ayer al aire”.
Así, a modo de cierre, De Brito le quitó dramatismo a lo ocurrido y a la repercusión que generó su ausencia en el programa: “Para mí fue un chiste porque hicieron todo un cuento de que el invitado nos plantó".
"Pero los avisé el lunes porque trabajo de esto hace 30 años y sé lo que es que un invitado te cancele”, concluyó.
ÃNGEL DE BRITO CONTRA PERGOLINI: "QUE POCAS IDEAS TENES"@AngeldebritoOk pic.twitter.com/kOMP4kaOJE— Bondi (@bondi_liveok) October 2, 2026