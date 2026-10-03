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Horóscopo chino: los dos signos que darán un salto en octubre de 2026, según Ludovica Squirru

Según Ludovica Squirru, octubre de 2026 traerá cambios, oportunidades y decisiones importantes para algunos animales del horóscopo chino. Búfalo y Cabra tendrán un período clave para avanzar y reorganizar distintos aspectos de su vida.

Ludovica Squirru, especialista en horóscopo chino
Ludovica Squirru, especialista en horóscopo chino Hola
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La astróloga Ludovica Squirru afirmó en Argentina que el Búfalo y la Cabra tendrán un gran avance en octubre de 2026 debido a un ciclo clave de cambios y decisiones.
  • Para concretar este salto, el Búfalo deberá moderar su comunicación y cuidar su salud, mientras que la Cabra tendrá que ordenar sus finanzas y resolver viejos conflictos.
  • La especialista recomienda no acelerar los procesos ni tomar decisiones impulsivas para permitir que los proyectos pendientes maduren a su propio ritmo.
Resumen generado con IA

Octubre de 2026 llega con movimientos y cambios para los distintos animales del horóscopo chino. Según la astróloga Ludovica Squirru, algunas personas tendrán por delante un período de transformaciones, decisiones importantes y oportunidades para avanzar en proyectos que comenzaron a tomar forma tiempo atrás.

Horóscopo chino: Ludovica Squirru anticipó un octubre de cambios y dejó una advertencia para cada signo

Horóscopo chino: Ludovica Squirru anticipó un octubre de cambios y dejó una advertencia para cada signo

De acuerdo con la especialista, el impacto de este período será diferente para cada signo. Mientras algunos deberán cerrar etapas, otros encontrarán condiciones para reorganizar distintos aspectos de su vida y avanzar hacia nuevos objetivos.

La recomendación general para octubre es evitar las decisiones impulsivas y no intentar acelerar los acontecimientos. Cada proceso tendrá su propio ritmo y será necesario atravesarlo con paciencia.

Los signos del horóscopo chino que tendrán cambios en octubre

Entre los animales que, según Ludovica Squirru, atravesarán un período de avances y transformaciones se encuentran el Búfalo y la Cabra.

  • Búfalo: estabilidad y decisiones estratégicas

En el trabajo y las finanzas, será importante prestar especial atención a la manera de comunicarse. Según la mirada de Squirru, hablar sin filtros o mantener una postura demasiado rígida podría generar conflictos con compañeros o superiores.

En el amor, la paciencia y la colaboración serán claves para evitar discusiones y situaciones desgastantes. Su perfil protector también podría llevarlo a ocupar un lugar importante para personas cercanas que atraviesen momentos de tensión.

En cuanto a la salud, la astróloga señala la necesidad de prestar atención al estrés y a la presión arterial, especialmente entre los Búfalos de mayor edad.

  • Cabra: reorganización y alivio emocional

En el ámbito del trabajo y las finanzas, la recomendación es desacelerar y aprovechar el momento para organizar proyectos y ordenar la economía. La planificación tendrá un papel central durante estas semanas.

En el amor, octubre puede ser un momento propicio para revisar viejos conflictos y malentendidos. La sensibilidad característica de este signo favorecería una mayor conexión con los vínculos afectivos.

Respecto de la salud, Squirru señala que el estrés acumulado podría repercutir en el sistema digestivo. Por eso, recomienda prestar atención a la alimentación y evitar los excesos.

Un mes para avanzar sin apresurarse

El panorama planteado por Ludovica Squirru para octubre de 2026 combina transformaciones con la necesidad de actuar con prudencia. Para los signos señalados, el período puede representar una oportunidad para ordenar asuntos pendientes, tomar decisiones y avanzar en proyectos, pero sin forzar los tiempos.

La clave, según la astróloga, estará en adaptarse a los cambios y permitir que cada proceso avance a su propio ritmo.

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