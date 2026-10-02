Horóscopo chino: Ludovica Squirru anticipó un octubre de cambios y dejó una advertencia para cada signo

La propuesta general para este mes es administrar mejor la energía, evitar decisiones impulsivas y avanzar en el cierre de situaciones que ya cumplieron su ciclo. En este contexto, las predicciones invitan a revisar los vínculos, reconocer aquello que necesita un cambio y prestar mayor atención al bienestar personal. También se plantea como un período para poner límites, ordenar prioridades y afrontar los asuntos pendientes con mayor calma y conciencia.