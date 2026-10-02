Horóscopo chino: Ludovica Squirru anticipó un octubre de cambios y dejó una advertencia para cada signo
Según las predicciones de Ludovica Squirru, octubre estará regido por la energía del Perro, un período que invita a revisar vínculos, poner límites, cuidar el bienestar personal y cerrar etapas pendientes.
Resumen para apurados
- En Argentina, la astróloga Ludovica Squirru presentó sus predicciones de octubre para el horóscopo chino, anticipando cambios y cierres por la influencia de la energía del Perro.
- A través de su libro, la autora detalló advertencias sobre salud, vínculos y manejo del estrés para los doce signos, aconsejando evitar decisiones impulsivas y poner límites.
- Estas previsiones marcan una etapa clave para ordenar prioridades y sanar procesos personales, proyectando un impacto directo en el bienestar emocional hacia el fin de año.
El horóscopo chino de Ludovica Squirru plantea que octubre será un mes marcado por cambios, aprendizajes emocionales y una revisión de conductas. Según las predicciones incluidas en su libro, el período estará atravesado por la energía del Perro, que invita a establecer límites, cuidar los vínculos y prestar atención a las necesidades personales.
La propuesta general para este mes es administrar mejor la energía, evitar decisiones impulsivas y avanzar en el cierre de situaciones que ya cumplieron su ciclo. En este contexto, las predicciones invitan a revisar los vínculos, reconocer aquello que necesita un cambio y prestar mayor atención al bienestar personal. También se plantea como un período para poner límites, ordenar prioridades y afrontar los asuntos pendientes con mayor calma y conciencia.
Horóscopo chino: qué predice Ludovica Squirru para cada signo en octubre
Las recomendaciones de la astróloga varían de acuerdo con cada signo del horóscopo chino y contemplan aspectos vinculados con los vínculos, el bienestar, el trabajo y los procesos personales.
- Rata: tendrá que evitar sobrecargarse de actividades y comenzar demasiados proyectos al mismo tiempo. Squirru aconseja delegar tareas, tener paciencia y aprender a decir que no. Para quienes nacieron en 1948 y 2008, la meditación, el taichí y los ejercicios de bajo impacto aparecen como alternativas para buscar equilibrio.
- Búfalo: podría atravesar algunas tensiones en sus relaciones. Las diferencias en la manera de pensar y de interpretar la vida pueden generar desencuentros. Según la predicción, los conflictos no necesariamente estarán relacionados con infidelidades, sino también con distintas perspectivas.
- Tigre: debería evitar el trabajo en equipo siempre que sea posible. Cuando esto no pueda evitarse, una persona de signo Cabra o Búfalo podría colaborar como mediadora.
- Conejo: especialmente para quienes nacieron en 1987, octubre estará relacionado con el deseo de transformar el entorno. La recomendación es acompañar esos cambios con una intención de sanar, brindar compasión y generar seguridad, evitando decisiones apresuradas o acciones riesgosas.
- Dragón: aparece vinculado con el procesamiento de pérdidas recientes. El dolor podría continuar presente, aunque el proceso de sanación avanzaría al aceptar el acompañamiento y la ayuda de otras personas.
- Serpiente: tendrá que prestar atención a los excesos, especialmente en juegos, inversiones y apuestas. También deberá cuidar su bienestar emocional y hormonal.
- Caballo: será uno de los signos que tendrá que prestar especial atención durante determinadas jornadas. Squirru recomienda evitar el ejercicio intenso, los viajes largos en automóvil, la conducción a alta velocidad y ciertos desplazamientos. Octubre también puede ser aprovechado para terminar proyectos pendientes, concentrarse, meditar y buscar inspiración en la lectura, la música y el arte.
- Cabra: quienes nacieron en 1931 o 1991 tendrán una oportunidad para ocuparse especialmente de la salud pulmonar. El período también aparece relacionado con el comienzo o la continuidad de alguna disciplina.
- Mono: la combinación energética con Gallo podría favorecer la adaptación, el estado de ánimo y la capacidad de establecer límites. También sería un período propicio para asumir responsabilidades de liderazgo, ayudar a otras personas y mantener la calma ante situaciones incómodas.
- Gallo: necesitará disminuir el ritmo mediante rutinas y una actividad física con objetivos pequeños y sostenibles. Para los más jóvenes, nacidos en 2005 y 2017, el ámbito académico podría resultar favorable si cuentan con docentes que los acompañen en el desarrollo de la paciencia.
- Perro: las recomendaciones se concentran en el estrés, la actividad mental y el cuidado de la digestión para quienes nacieron en 1934 y 1946. En el terreno afectivo, los solteros nacidos en 1970, 1982 y 1994 podrían disfrutar especialmente del mes si cuentan con independencia económica.
- Chancho: para quienes nacieron en 1959 y 2019, octubre aparece asociado con procesos afectivos de mayor intensidad. La energía del Perro también favorece el cierre de ciclos, el perdón y la revisión de experiencias del pasado como parte de un proceso de sanación.
En tanto, las jornadas del 7, 19 y 31 requieren especial atención para las personas del signo Caballo.
De acuerdo con estas predicciones, esas fechas concentran recomendaciones relacionadas con moderar la actividad, evitar situaciones de riesgo y atravesar los procesos emocionales sin tomar decisiones impulsivas.
En términos generales, octubre queda planteado como un período destinado a revisar vínculos, cuidar el bienestar y avanzar en asuntos pendientes, con recomendaciones específicas para cada uno de los doce signos del horóscopo chino.