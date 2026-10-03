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“Días oscuros” de la colonia: Carlos III visitará el Caribe

El monarca visitará tres países entre el 27 de octubre y el 4 de noviembre.

“Días oscuros” de la colonia: Carlos III visitará el Caribe
Hace 2 Hs

Carlos III, que viajará a fines de octubre al Caribe, “no eludirá” durante esta visita el tema de la esclavitud en la época colonial, que recuerda “los días más oscuros” de la historia británica, indicó un portavoz real. El monarca, de 77 años, que continúa en tratamiento contra un cáncer cuya naturaleza no ha sido revelada, visitará tres países entre el 27 de octubre y el 4 de noviembre.

Carlos III viajará primero a Bahamas y después a Guyana, el único país de la Commonwealth situado en Sudamérica. Finalmente, el rey se reunirá con su esposa, la reina Camila, en Antigua y Barbuda, donde tendrá lugar la reunión de los jefes de gobierno de los países de la Commonwealth, del 1 al 4 de noviembre.

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Carlos III es jefe de Estado de 15 de los más de 50 países miembros de la Commonwealth, en su mayoría antiguos territorios del imperio británico, que mantienen vínculos históricos y cooperan en distintos ámbitos. La reunión tiene lugar “en un momento importante” de la historia de las relaciones entre el Reino Unido y los países del Caribe, subrayó el Palacio de Buckingham.

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