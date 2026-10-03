“Días oscuros” de la colonia: Carlos III visitará el Caribe

Carlos III, que viajará a fines de octubre al Caribe, “no eludirá” durante esta visita el tema de la esclavitud en la época colonial, que recuerda “los días más oscuros” de la historia británica, indicó un portavoz real. El monarca, de 77 años, que continúa en tratamiento contra un cáncer cuya naturaleza no ha sido revelada, visitará tres países entre el 27 de octubre y el 4 de noviembre.