Los 58 refugios vandalizados fueron divididos en tres tipos de afectaciones, aunque en dos de ellas se concentra la mayoría: rotura de vidrios (26 casos) y rotura o ausencia del vinilo de cartelería (25 casos). El grafiti es la forma menos frecuente (7 casos). La mayor incidencia se observó en el distrito 15, que comprende Villa Alem, Ampliación Villa Alem y Villa Amalia. Allí fueron encontrados 15 refugios dañados sobre un total de 68, por lo que el 22,1% de las estructuras instaladas en ese sector presenta algún tipo de afectación. “Hay lugares no solo que son recurrentes, sino también que concentran la mayor parte de daños a bienes públicos”, indicó González, quien mencionó específicamente los barrios ubicados en el sur de la Capital. Los actos de vandalismo generan un doble perjuicio -dijo- ya que obligan al Estado municipal a destinar nuevamente recursos para recuperar infraestructura que ya había sido instalada y, al mismo tiempo, privan a los vecinos de bienes y servicios públicos. Cada “refugio inteligente” le cuesta al vecino entre 10 y 12 millones de pesos, según el tipo.