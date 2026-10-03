Cartas de lectores: el busto de Alberdi

En una carta del día 14 de septiembre hacía notar detalles observados luego de haber conocido el denominado Paseo Alberdi. Al día de hoy todo lo que manifestaba en la misma no tuvo el eco en las autoridades para que revisar o corregir lo señalado. Para muestra dice el refrán que basta un botón: el busto de Alberdi continúa con una placa de bronce colocada en la espalda de dicho prócer. Espero que se tenga en cuenta las observaciones en el paseo.