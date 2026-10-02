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El truco de cocina que se volvió viral: para qué sirve poner una cuchara de madera sobre la olla

El método puede ayudar a controlar las burbujas que se forman al hervir determinados alimentos, aunque tiene algunas limitaciones.

TRUCO CASERO. La explicación de para qué sirve poner una cuchara de madera sobre la olla.
TRUCO CASERO. La explicación de para qué sirve poner una cuchara de madera sobre la olla.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un truco culinario viral en redes explica cómo colocar una cuchara de madera sobre la olla al hervir evita que la espuma desborde al cocinar pastas o preparaciones con leche.
  • El método consiste en cruzar el utensilio sobre el recipiente para romper las burbujas de almidón y retrasar el desborde, gracias a las propiedades y superficie de la madera.
  • Aunque la técnica ayuda a frenar la efervescencia, se aclara que no es infalible si el fuego es muy alto, por lo que controlar la temperatura sigue siendo indispensable.
Resumen generado con IA

Hay trucos de cocina que, aunque parecen simples, tienen una explicación detrás. Uno de ellos consiste en colocar una cuchara de madera de manera horizontal sobre la olla mientras se cocinan alimentos que generan abundante espuma, como pastas, leche y otras preparaciones con almidón o proteínas.

La técnica se volvió viral en redes sociales y tiene como objetivo reducir el riesgo de que la espumilla suba y termine desbordando la olla. El efecto está relacionado con las propiedades de la madera y con la forma en que el utensilio interrumpe las burbujas que se forman en la superficie.

¿Cómo se aplica el truco de la cuchara de madera?

El método es sencillo: hay que colocar una cuchara de madera de manera horizontal sobre la parte superior de la olla, de modo que atraviese el recipiente.

La cuchara funciona como una barrera sobre la superficie y puede ayudar a interrumpir la formación de las burbujas que generan la espuma. De esta manera, el truco puede retrasar el momento en que la formación espumosa alcanza el borde de la olla.

Sin embargo, no se trata de un método infalible. Si el fuego está demasiado alto, el líquido puede continuar subiendo y terminar derramándose.

¿Por qué puede funcionar la cuchara de madera?

Durante la cocción, el calor hace que el agua alcance el punto de ebullición y forme una capa espumosa. En determinadas preparaciones, componentes como el almidón o las proteínas favorecen la formación de efervescencia.

La superficie y las características del tronco pueden ayudar a romper o desestabilizar las burbujas que llegan hasta la cuchara. Así, el utensilio puede contribuir a frenar temporalmente el avance de la espuma.

De todos modos, la temperatura es fundamental. Con una hornalla demasiado fuerte, la cantidad de espuma puede superar el efecto de la cuchara y provocar igualmente un derrame.

La recomendación para evitar derrames

Más allá de este truco casero, es importante no dejar una olla hirviendo sin supervisión, especialmente cuando se trata de alimentos que generan mucha espuma.

Controlar la temperatura y retirar la olla del fuego cuando sea necesario sigue siendo la forma más directa de evitar que el líquido se derrame.

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