Danelik confirmó su separación de Brian Sarmiento: ¿qué pasó?
La exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada confirmó que está separada del exfutbolista desde hace una semana y desmintió los rumores de infidelidad. Tras anunciar la ruptura, compartió un video en el que dejó en claro que atraviesa una nueva etapa y no quiere hablar más del tema.
Resumen para apurados
- Danelik Galazan confirmó en redes su separación de Brian Sarmiento tras una semana distanciados, explicando que perdieron la conexión y negando infidelidades.
- La pareja se conoció en Gran Hermano, convivió durante meses en Belgrano y enfrentó rumores recientes de engaño tras dejar de seguirse en Instagram.
- La influencer descartó hablar más del tema mientras transita su duelo personal; en tanto, el exfutbolista aún no brindó declaraciones sobre la ruptura.
La historia de amor que nació frente a las cámaras de Gran Hermano: Generación Dorada llegó a su fin. Danelik Galazan confirmó su separación de Brian Sarmiento a través de una publicación en Instagram, donde desmintió las versiones de infidelidad que circularon en los últimos días y explicó que la ruptura se produjo por la pérdida de conexión entre ambos.
La noticia sorprendió a los seguidores de la pareja, que había apostado por la convivencia apenas tres meses después de conocerse dentro de la casa de Telefe. Sin embargo, la influencer dejó en claro que su decisión está tomada y que prefiere mirar hacia adelante.
“Hace una semana que no estamos juntos, pero esa supuesta infidelidad no es real, simplemente no hubo más conexión”, escribió Danelik en sus historias de Instagram, con el objetivo de poner fin a las especulaciones sobre los motivos de la separación.
Danelik desmintió los rumores de infidelidad de Brian Sarmiento
Las versiones sobre una posible traición comenzaron a circular después de que el periodista Matías González asegurara que Sarmiento habría sido infiel a la influencer en un boliche durante el fin de semana previo.
A esto se sumó que Danelik había dejado de seguir al exfutbolista en Instagram, un gesto que alimentó las sospechas de una crisis sentimental.
Frente a las repercusiones, la exparticipante del reality explicó que su decisión de eliminar el contacto virtual con su expareja respondió a una cuestión personal y no a un engaño.
“Se ‘destapó’ todo esto porque yo lo dejé de seguir. Pero sí, soy de las personas que para seguir su vida bloquea, borra cualquier rastro para estar bien”, aclaró.
No era la primera vez que la pareja quedaba envuelta en versiones de infidelidad. Meses atrás, Catalina Gorostidi había sorprendido al afirmar que había estado con Sarmiento cuando él todavía mantenía una relación con Danelik, una declaración que también había generado revuelo entre los seguidores de Gran Hermano.
El mensaje de Danelik tras la ruptura: “No me jodan con el duelo”
Después de aclarar los motivos de la separación, Danelik manifestó que no tiene intenciones de seguir hablando públicamente sobre su vida sentimental y aseguró que se encuentra bien.
“Yo estoy bien y voy para mejor, no quiero darle rosca al tema, no voy a hablar nada más que esto y no me pregunten porque yo voy para adelante, para atrás ni para tomar impulso como dice ADB”, expresó.
Minutos después, la influencer compartió un video en el que se la ve bailando al ritmo de una canción de La Joaqui. La publicación estuvo acompañada por una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: “No me jodan con el duelo de la pareja, que cada uno es feliz a su manera”.
Con ese gesto, la exparticipante del reality dejó en claro que no quiere quedar atrapada en las especulaciones sobre su ruptura y que prefiere transitar esta nueva etapa a su manera.
Hasta el momento, Brian Sarmiento no realizó declaraciones públicas sobre la separación ni respondió a los motivos expuestos por su expareja.
De Gran Hermano a la convivencia: la historia de amor de Danelik y Brian Sarmiento
El romance entre Danelik y Sarmiento comenzó dentro de Gran Hermano: Generación Dorada, donde ambos compartieron momentos de intimidad que despertaron el interés del público.
La relación se consolidó rápidamente una vez que abandonaron el reality. A fines de junio, apenas tres meses después de conocerse, anunciaron que habían decidido mudarse juntos y comenzar una vida en pareja.
“Nos mudamos juntos, al fin conseguimos un alquiler. Este es nuestro primer paso”, había contado Danelik en un video que compartió en sus redes sociales, visiblemente emocionada por el nuevo comienzo.
En aquella oportunidad, Sarmiento también había expresado su entusiasmo: “Por ahora estamos acá y, la verdad, yo estoy contento”.
La influencer había acompañado las imágenes de su nuevo hogar con una declaración de amor en su cuenta de X, en la que recordó cómo había surgido el vínculo durante el programa.
“La verdad no me esperaba que en Gran Hermano me enamore. Dentro de la casa fue hermoso compartir cada momento con él y aquí, en el afuera, amarnos tanto como para no querer separarnos ni un día. La verdad este hombre me hace muy feliz, lo amo mucho”, había escrito.
El departamento, ubicado en el barrio porteño de Belgrano, se había convertido en el escenario de sus primeros proyectos juntos. Sin embargo, apenas unos meses después de aquella apuesta por la convivencia, la pareja confirmó su separación.