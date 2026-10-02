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El riesgo país alcanza los 650 puntos y marca un nuevo máximo en 2026

El indicador sube 2,2% y vuelve a superar la barrera de los 600 puntos básicos. Los bonos soberanos operan en baja en Nueva York, mientras que los ADRs muestran una tendencia dispar y la Bolsa porteña retrocede.

TASAS. Las pizarras sufren vaivenes al ritmo de la política de EEUU.
TASAS. Las pizarras sufren vaivenes al ritmo de la política de EEUU.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El riesgo país argentino subió hoy un 2,2% y alcanzó los 650 puntos, su máximo en 2026, por una fuerte caída de los bonos soberanos en Nueva York.
  • El alza superó los 600 puntos impulsada por tasas externas altas y cautela inversora, lo que arrastró al índice S&P Merval y frenó licitaciones de deuda.
  • Analistas advierten que este nivel encarece el costo del crédito y complica la meta oficial de regresar a los mercados internacionales de financiamiento.
Resumen generado con IA

El riesgo país argentino alcanzó los 650 puntos básicos, con una suba del 2,2%, y marcó así un nuevo máximo intradiario en lo que va de 2026, en una jornada de presión sobre los bonos soberanos en dólares.

El riesgo país vuelve a subir y se acerca a los 640 puntos: acciones y bonos caen con fuerza

El riesgo país vuelve a subir y se acerca a los 640 puntos: acciones y bonos caen con fuerza

Los títulos argentinos que cotizan en Nueva York operan mayormente en terreno negativo, mientras que los ADRs muestran un comportamiento dispar. En el mercado local, el S&P Merval también registra pérdidas, en línea con la mayor cautela de los inversores sobre los activos argentinos.

El desplome de los bonos en dólares se profundiza y aumenta la presión sobre el riesgo país

El desplome de los bonos en dólares se profundiza y aumenta la presión sobre el riesgo país

La escalada del riesgo país vuelve a colocar al indicador por encima de la barrera de los 600 puntos básicos, en un contexto de mayores rendimientos exigidos a los títulos argentinos y de dificultades para mejorar las condiciones de financiamiento.

El riesgo país vuelve a subir y se acerca a los 640 puntos: acciones y bonos caen con fuerza

El riesgo país vuelve a subir y se acerca a los 640 puntos: acciones y bonos caen con fuerza

El economista Gustavo Ber consideró que para algunos operadores un riesgo país superior a los 600 puntos básicos podría representar un escenario de "overshooting", es decir, una suba por encima de niveles que podrían justificarse por los fundamentos del mercado.

Sin embargo, el especialista de Estudio Ber advirtió que esa interpretación no elimina las dificultades que enfrenta el Gobierno para acceder al financiamiento. En particular, señaló el impacto de las tasas internacionales más elevadas sobre el programa financiero argentino.

La suba de los rendimientos también condicionó las últimas licitaciones de deuda y dejó en pausa las emisiones vinculadas al bono AO29.

ADRs: comportamiento dispar en Wall Street

En el segmento accionario, los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Wall Street muestran una evolución dispar.

"IRSA" encabeza las subas, con un avance de hasta el 2%, mientras que Banco Macro registra una caída de hasta el 1,9%.

Los papeles del sector energético, en tanto, presentan una mayoría de bajas durante la rueda, en un escenario de presión generalizada sobre algunos de los principales activos argentinos.

El S&P Merval también opera en baja

En la Bolsa porteña, el S&P Merval retrocede 0,3% en pesos, hasta los 2.749.983,130 puntos.

Medido en dólares, el índice baja 0,4% y se ubica en 1.693,19 puntos.

La evolución de los activos argentinos se produce mientras el mercado sigue atento a la capacidad del Gobierno para sostener el programa financiero, reducir el costo de financiamiento y recuperar el acceso a los mercados internacionales de deuda. 

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