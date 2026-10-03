Septiembre Musical: encuentro de Colectividades en el Complejo Juan B. Terán

A partir de las 18.30, en el Complejo Deportivo de Los Puestos (Ruta Nacional Nº 9, km 1.235), también con acceso libre, se realizará el Festival Los Puestos, que marcará el cierre de las actividades en el interior de la provincia. En representación de la Municipalidad de Simoca, se presentarán Las Voces de Simoca, Nacho Romano, Los Toto’s y Mario Ponce y la Guaracha; por la Comuna de Los Puestos, subirán al escenario Gustavo Lazarte y Canto Cruceño, Los Tucumanos de Oro y Katete Díaz y su Acordeón; por la Comuna de Santa Cruz y La Tuna actuarán TucFolk y Nahuel Mendiolar, y por Monteros, Florencia Ríos. Habrá un espacio de artesanos y de emprendedores, junto a un patio de comidas.