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Septiembre Musical: encuentro de Colectividades en el Complejo Juan B. Terán

En el predio se montarán stands institucionales, puestos de venta de artesanías, propuestas gastronómicas y espectáculos en vivo de música y danza.

DISTINTAS CULTURAS. Una docena de colectividades mostrarán sus tradiciones.
DISTINTAS CULTURAS. Una docena de colectividades mostrarán sus tradiciones.
Hace 5 Hs

Desde las 18, en el Complejo Juan B. Terán (Marco Avellaneda 350) y dentro del Septiembre Musical, se realizará un Encuentro de Colectividades, que reunirá expresiones culturales de 13 comunidades que expresan la diversidad poblacional de la provincia. En el predio se montarán stands institucionales, puestos de venta de artesanías, propuestas gastronómicas y espectáculos en vivo de música y danza, con entrada gratuita como formas expresivas de las historias y tradiciones de cada origen.

Entre los presentes estarán representantes de las colectividades sirio-libanesa, española, venezolana, árabe, japonesa, boliviana, sarda, coreana, brasileña, peruana y mexicana, junto a otras instituciones y agrupaciones. El público podrá disfrutar de flamenco; folclore árabe y dabke; ritmos venezolanos y argentinos; expresiones bolivianas con quenas, sikus, zampoñas y charangos; una demostración de aikido; un show de K-Pop; danzas afro, axé y samba no pé y la presentación en vivo de Los Mariachis de León, con clásicos de la música popular mexicana. Shawarma, paella, dulces regionales, tés y postres japoneses, platos tradicionales bolivianos, pabassini sardos, coxinhas y otras especialidades brasileñas, peruanas y mexicanas podrán ser degustadas en el lugar.

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A partir de las 18.30, en el Complejo Deportivo de Los Puestos (Ruta Nacional Nº 9, km 1.235), también con acceso libre, se realizará el Festival Los Puestos, que marcará el cierre de las actividades en el interior de la provincia. En representación de la Municipalidad de Simoca, se presentarán Las Voces de Simoca, Nacho Romano, Los Toto’s y Mario Ponce y la Guaracha; por la Comuna de Los Puestos, subirán al escenario Gustavo Lazarte y Canto Cruceño, Los Tucumanos de Oro y Katete Díaz y su Acordeón; por la Comuna de Santa Cruz y La Tuna actuarán TucFolk y Nahuel Mendiolar, y por Monteros, Florencia Ríos. Habrá un espacio de artesanos y de emprendedores, junto a un patio de comidas.

Obra teatral

También gratis, en la Casa Museo Folklórico Provincial General Manuel Belgrano (24 de Septiembre 565) y a las 20, se presentará la obra teatral “Haydeé. Todas mis versiones”, un homenaje a Mercedes Sosa con un recorrido por distintos momentos de su vida, con dirección de Ana Sofía Alarcón y Gabriel Cejas, y actuaciones de María Victoria Maroglio, Luján Ayelén Núñez y Sol Agustina Núñez.

HOMENAJE A MERCEDES SOSA. “Haydée: Todas mis versiones”, en función gratis. HOMENAJE A MERCEDES SOSA. “Haydée: Todas mis versiones”, en función gratis.

Otra propuesta sin cobro de derecho de espectáculo será protagonizada por Lucho Hoyos, quien en el ciclo Cultura Bar estará desde las 22 en el Rancho Candelaria de Amaicha del Valle, con un repertorio atravesado por las raíces, los paisajes y las historias tucumanas.

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Ya con entrada paga, a las 21 y en el Teatro San Martín (avenida Sarmiento 601) se verá “El Lago de los Cisnes”, una producción del Ballet Estable y de la Orquesta Estable de la Provincia para abordar una de las obras fundamentales del repertorio de la danza clásica.

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