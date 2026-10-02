Pettovello desplazó a Claudia Testa de Trabajo y puso a un funcionario de su confianza
La ministra de Capital Humano apartó a la subsecretaria de Relaciones del Trabajo y designó a Mariano Sartoris, quien ya ocupaba un cargo en la cartera. Testa había llegado al puesto a fines de 2024 por impulso de Julio Cordero y tuvo un rol central en las negociaciones salariales y los convenios colectivos.
Resumen para apurados
- La ministra Sandra Pettovello desplazó a Claudia Testa de la Subsecretaría de Trabajo y designó a Mariano Sartoris como parte de una reorganización interna en Capital Humano.
- Testa asumió a fines de 2024 promovida por Julio Cordero para negociar paritarias. Sartoris, abogado de confianza de la ministra, ocupaba la Subsecretaría Legal de la cartera.
- Sartoris se convierte en el sexto funcionario en ocupar el área desde diciembre de 2023, asumiendo un rol clave para la negociación del Gobierno con gremios y empresarios.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, desplazó a la subsecretaria de Relaciones del Trabajo, Claudia Testa, y designó en su lugar a Mariano Mauro Sartoris, un abogado que ya se desempeñaba dentro de la estructura de la cartera.
La salida de Testa fue comunicada como parte de una “reestructuración administrativa” del Ministerio de Capital Humano. Fuentes oficiales citadas por Infobae señalaron que la decisión no implica un cuestionamiento a la funcionaria saliente, sino que responde a un proceso de reorganización de todo el ministerio.
Testa había sido designada en el cargo a partir del 10 de diciembre de 2024, según consta en el decreto oficial que formalizó su llegada a la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo.
Su reemplazante, Sartoris, es un funcionario de confianza de Pettovello. Antes de asumir esta nueva responsabilidad se había desempeñado como subsecretario de Gestión Administrativa de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y, desde mayo de este año, ocupaba la Subsecretaría Legal de Capital Humano.
Cuando fue designado al frente del área Legal, se destacó su trayectoria profesional en el ámbito del Derecho y su experiencia tanto en el sector público como en el privado. Entre las funciones de esa subsecretaría se encuentra la revisión y validación jurídica de las iniciativas del ministerio y el trabajo conjunto con otros organismos del Estado.
Quién es Mariano Sartoris
Según la información difundida sobre su trayectoria, Sartoris tuvo distintos cargos en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entre diciembre de 2011 y 2015 se desempeñó en la Gerencia Operativa de Recursos Humanos y anteriormente ocupó funciones en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, entre 2005 y 2010.
Antes de incorporarse a Capital Humano también trabajó en el área de relaciones laborales de la Cámara de Diputados de la Nación.
Con su llegada a la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo, Sartoris ocupará un área clave en el vínculo del Gobierno con empresarios y organizaciones sindicales.
El paso de Testa por Trabajo
Testa llegó a la Secretaría de Trabajo a fines de 2024, promovida por el titular del área, Julio Cordero. Hasta entonces se desempeñaba como directora general de Relaciones Laborales del Gobierno porteño, donde había sido ascendida por el exsecretario de Trabajo de la Ciudad, Ezequiel Jarvis.
Su designación estuvo vinculada, entre otros factores, con su experiencia de gestión y sus relaciones con dirigentes sindicales y empresarios. Cordero ya la conocía por su trabajo junto con Jarvis y fue uno de los principales impulsores de su incorporación al Gobierno nacional.
Durante su gestión, Testa fue acumulando tareas y responsabilidades, con especial dedicación a las negociaciones salariales y a la renovación de los convenios colectivos de trabajo.
También estuvo al frente de la Dirección de Asociaciones Sindicales durante el período en que su titular, Claudio Aquino, fue apartado de la gestión. Esa situación se extendió hasta julio pasado, cuando Pettovello designó en el cargo a Ramiro Cherñetz, un abogado vinculado al sector empresarial.
El sexto funcionario desde diciembre de 2023
Con el desembarco de Sartoris, ya son seis los funcionarios que ocuparon la Subsecretaría de Trabajo desde diciembre de 2023.
Antes de Testa estuvo Martín Huidobro, un abogado de Capital Humano que fue desplazado en octubre de 2024. Previamente habían pasado por el cargo Horacio Pitrau, Mariana Hortal Sueldo y Liliana Archimbal.
Los últimos tres estuvieron vinculados al espacio laboral del PRO y a Jorge Triaca, referente de ese sector en materia laboral.
El cambio se produce mientras la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social continúa bajo la conducción de Julio Cordero. La estructura oficial del Ministerio de Capital Humano identifica actualmente a Cordero como titular de esa Secretaría.